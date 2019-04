Opilý řidič si k úniku vybral špatnou cestu, autem najel do zábran

Bílou Škodu Felicia chtěli policisté zkontrolovat v noci na sobotu ve Vlkoši. Řidič však místo zastavení začal ujíždět směrem na Žádovice.

Ukázalo se, že to nebyla správná volba. Ujíždějící mladík se totiž přiřítil do místa, kde se provádí oprava veřejné kanalizace zasahující až do silnice.

„Nezvládl řízení vozidla a narazil do zábran a přenosného dopravního značení. S autem skončil doslova zamotaný v jedné ze zábran a vozidlo usadil na pažící zařízení,“ sdělil policejní mluvčí Petr Zámečník.

Policisté zjistili, že za volantem sedí jednadvacetiletý muž se zákazem řízení, který nadýchal 2,3 promile alkoholu. Při nehodě se navíc zranil a musel být převezen do nemocnice. V autě cestoval také spolujezdec, kterému se nic nestalo.

Mladý šofér je podezřelý z ohrožení pod vlivem návykové látky a maření úředního rozhodnutí, hrozí mu až tříleté vězení.