Bitevní ukázka na slavkovském bojišti letos kvůli koronaviru nebude

„Nechtěli jsme program akce upravovat postupně, protože jsme očekávali, že opatření budou v průběhu času měněna, nyní však již je zřejmé, že ani na konci listopadu nemůžeme očekávat žádné zásadní uvolnění, dost možná naopak. Aniž bychom nejistotu ve vztahu k budoucím událostem někomu vyčítali, rozhodli jsme se spolu s partnery v dané situaci nepodstupovat riziko, a program akce Austerlitz 2020 nyní zásadním způsobem redukujeme,“ uvedl Jandora.

Program je tak nově naplánovaný do jediného dne, a sice na sobotu 28. listopadu. Pokud to opatření dovolí, v plánu je ceremonie „Vítání Slavkovského slunce“ na vrchu Žuráň, tak jako každý rok. Poté se na návsi ve Tvarožné uskuteční symbolická přehlídka, následovat bude pochod slavkovským bojištěm z Tvarožné do Prace a na Mohylu míru.

Odpadá tak například i tradiční ukázka bitvy na polích u Tvarožné, na kterou se letos přihlásilo zhruba 1500 účastníků z 15 zemí světa. Loni se do uniforem se oblékla asi tisícovka nadšenců, bitevní ukázce tehdy přihlíželo asi 12 tisíc lidí.

Scénář v minulém roce navazoval na předloňskou ukázku a zachycoval situaci, kdy Napoleonovi vojáci u Telnice napadli z týlu koaliční jednotky a zahnali je na ústup směrem na Hodonín.

Bitva u Slavkova patří k hlavním střetnutím napoleonských válek a k nejslavnějším bitvám, které se kdy odehrály na českém území. Vojska se střetla 2. prosince 1805 v prostoru jihovýchodně od Brna a západně od Slavkova.

Francouzská armáda v čele s císařem Napoleonem drtivě porazila ruské vojsko cara Alexandra I. i rakouské oddíly císaře Františka I. Napoleonovo vedení bitvy patří podle odborníků k mistrovským ukázkám taktiky.