Věřitelé pořadatele MotoGP se hlásí o 133 milionů, pohledávky spočítá soud

Peripetie brněnské Grand Prix Motocyklová Velká cena se jela naposledy loni, kdy ji popáté uspořádal spolek kraje a města. Smlouvu měl právě na pět ročníků. Kvůli koronaviru se ale jelo bez diváků, a proto se spolek s Dornou dohodl na snížení zalistovacího poplatku. Z více než 100 milionů klesl asi na 27 milionů. Ovšem s tím, že letos se měl jet asi za 160 milionů další ročník i s diváky, kteří mohli uplatnit lístky nakoupené loni.

Dorna ale nakonec požadovala opravu závodní dráhy, na niž si stěžovali jezdci. Podle odhadů by stála kolem 100 milionů korun a město ani kraj na ni nemělo peníze. Politikům se také nelíbil fakt, že Dorna plánovala na další ročníky zvýšit zalistovací poplatek zhruba na čtvrt miliardy korun. Proto zastupitelstva Brna i kraje rozhodla, že se letos závody nepojedou a spolek může jít do insolvence. Primátorka Markéta Vaňková uvedla, že by si dokázala představit návrat závodů do Brna pouze tehdy, pokud by Dorna snížila zalistovací poplatek, nebo by na něj dával stát více peněz. Nyní stát dával na více než stomilionový poplatek desítky milionů - stejně jako město a kraj.