Dvě MotoGP za skoro 200 milionů. Návrh promotéra je pro Brno příliš drahý

Na oplátku by společnost Dorna schválila Brnu závod i na příští rok, který zatím město nemělo vyjednaný. Za ten by už ale zaplatilo mnohem více, a to šest milionů eur.

Celkem se tak takzvaný zalistovací poplatek za dvě Velké ceny v letech 2020 a 2021 vyšplhá na sedm milionů eur, tedy zhruba 190 milionů korun.

To je částka, která bude pro Brno jen těžko akceptovatelná. Za letošní ročník by totiž nemělo žádné příjmy ze vstupenek, ani by v regionu nic neutratili zahraniční fanoušci, kteří kvůli uzavřenému Masarykovu okruhu nemají důvod dorazit.

Příjmy ze šampionátu v příštím roce by se sice mohly vrátit na standardní úroveň, ale ani ta podle dosavadních zkušeností zdaleka nevykompenzuje celý poplatek.

Stát, kraj a město se dosud horko těžko skládaly na poplatek 4,5 milionu eur, proto je nepravděpodobné, že by teď při nižších příjmech kývli na vyšší částku.

„O problému intenzivně jednáme několik posledních týdnů. Variant je celá řada, ale žádné řešení není ideální. Zatím je všechno otevřené, jak letošní rok, tak i smlouva na příštích pět let. Zatím ani nevíme, co bude s lístky, které se prodaly na akci ještě před pandemií. Je jasné, že musíme dojít k řešení co nejdříve,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Spolek města a kraje, který Velkou cenu pořádá, má jinou představu než promotér. I při letošní slevě by v příštím roce rád zaplatil poplatek v klasické výši, podle již dříve zveřejněných informací jde o sumu zhruba 120 milionů korun.

Mám rozporuplné pocity, říká primátorka

„Ke konkrétním částkám bych se nerada vyjadřovala, protože jednání stále probíhají,“ poznamenala Vaňková. Připustila, že záležitost by se mohla dostat i na jednání červnového zastupitelstva.

„Na jednu stranu bych chtěla, aby se Grand Prix v Brně zachovala. Na druhou stranu by závody bez diváků byly něco úplně jiného a navíc bez druhotných přínosů, takže mám rozporuplné pocity,“ sdělila Vaňková.

Situaci kolem letošního ročníku komplikuje i to, že už se prodaly tisíce vstupenek. Utržené peníze by pořádající spolek musel buď vracet, nebo lístky přesunout na další ročník.

Pětiletá smlouva s Dornou letos vyprší a stále se řeší, co se bude dít dál. Promotér totiž avizoval, že chce poplatek v případě prodloužení smlouvy zvýšit na 9 milionů eur, což je podle dnešního kurzu kolem 240 milionů korun.

To by pro kraj a město bylo bez účasti státu příliš. „V únoru jsme avizovali, že chceme novou smlouvu uzavřít do června, ale koronavirus všechno zdržel, takže zatím nevíme, kdy k tomu dojde,“ podotkla Vaňková.

Letošní závod se má jet od 7. do 9. srpna.