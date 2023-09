Když jsem říkala, za kým jdu na rozhovor, jedna z reakcí byla, že jste neuvěřitelně fit.

Jakž takž jo. (usmívá se)

A pak jim naskočilo divadlo Ypsilonka a mechanik Maňas z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje.

Protože jste mladičká, nemůžete znát gros té práce, která mě vynesla do povědomí lidí, a to Televizní klub mladých.