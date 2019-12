Víc než hlava v troubě mě baví úžeh v zimě, říká Michal Šebek z Pelíšků

Zatímco pro miliony lidí v Česku jsou Pelíšky vánoční nezbytnost, vy to tak nemáte, protože v nich hrajete?

Já se na Pelíšky nedívám. V kině jsem je viděl dvakrát, jednou na premiéře a jednou v Brně. Na premiéru jel taťka, brácha a vzal jsem i slečnu, kterou jsem tehdy miloval. Nikdy to nikam nedospělo, má láska nebyla opětovaná, ale snažil jsem se tam na ni zapůsobit. A s maminkou jsem pak byl v Alfa pasáži, tam, kde dnes hraje HaDivadlo. Naposledy jsem je viděl v televizi s tchýní o Vánocích. Tam jsem k tomu byl donucen. Já se na sebe nerad dívám. Jakkoli jsem krásný, vtipný a určitě okouzlující, dívat se sám na sebe, to nedávám.