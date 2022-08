Festival Hrady CZ míří na Moravu, u Veveří zazpívá Koller, Klus i Chinaski

Hned první den je na programu soutěž karnevalových masek, v níž účastníci mohou vyhrát například lístky na příští ročník.

„Páteční program na Veveří nabídne v rámci letošní hradní tour exkluzivně koncert Davida Kollera, dále se zde představí Mirai, Tomáš Klus či Anna K.,“ uvedla za pořadatele Klára Bobková.

V sobotu se areál otevře v deset hodin dopoledne, o zábavu se postará Pokáč, Chinaski, Rybičky 48, Divokej Bill, Vypsaná fiXa a UDG.

„Letos jsme opět vsadili na tuzemskou poprockovou klasiku, kterou mají naši fanoušci rádi. Účinkující obsazují špičky rozhlasových hitparád a tvoří i základní kostru hudebního programu letošních Hradů. Věříme, že se to lidem bude líbit a přijdou si užít to, co jim bylo dva roky upíráno - tedy muziku a pohodu v krásném prostředí,“ zvou organizátoři. V ceně sobotního lístku na festival je vstup na hrad zdarma.

Po oba festivalové dny dopravní podnik posílí spoje z Brna k Veveří. Jedná se především o autobusovou linku číslo 303 - od zastávky Zoo Brno přibudou v pátek od 16 do 21 hodin spoje do zastávky U Matky Boží, která leží přímo u hradu, v sobotu pak už od 10 hodin dopoledne.

Návštěvníci se nemusejí obávat ani cesty zpět do Brna. Od 22. do jedné hodiny ranní budou totiž odjezdy autobusů navazovat na ty, které od zoo pojedou do centra města. Přeprava na mimořádných spojích je zdarma.

Organizátoři festivalu ani letos neopominuli přírodu a zavedli možnost pasivního třídění odpadu a zálohované vratné kelímky na pivo. Pro děti je navíc nachystané také sportovní hřiště, takže si mohou akci užít po svém. Ubytování je možné ve VIP kempu nebo v klasickém stanovém městečku.