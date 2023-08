Finta s kamerami přihrála Špilberku návštěvníky. Neférový přístup, zlobí se jinde

Takže ačkoli tamní muzejní expozice a prohlídkové okruhy loni reálně spatřilo 126 tisíc lidí – v pandemických sezonách to bývala polovina – kamery „cvakly“ 607 tisíc návštěvníků. Hrad se tak najednou zařadil na devátou příčku prestižního žebříčku, který vydává CzechTourism a je hojně sledován i využíván médii, ale také různými agenturami k propagačním účelům.

Jak k tomu však přijdou zámky, zoologické zahrady či akvaparky, které evidují jen ty, kteří skutečně zaplatí vstup? Podle Zbyňka Šolce, šéfa Muzea města Brna, pod něž Špilberk spadá, v uzavřeném areálu hradu funguje jednoduché pravidlo: návštěvník jako návštěvník.

Nezáleží na tom, zda tam lidé zavítají na koncert, divadlo, foodfestival, dětský den, do letního kina nebo na muzejní velikonoční či adventní akce zdarma, výstavu soch a umění v exteriéru, případně lokalitu využijí třeba pro sportovní aktivity.

„Všichni návštěvníci, kteří do areálu přijdou, následně vyžadují služby jako úklid, čistá WC, odvoz odpadků. Mimochodem stejným způsobem se počítá i návštěvnost Pražského hradu, uzavřeného stejně jako Špilberk,“ poukazuje Šolc s tím, že podobná logika platí v zahradě brněnské vily Tugendhat, která byla do dubna přístupná za poplatek. Teď už je zdarma, přesto se příchozí počítají do návštěvnosti areálu památky UNESCO.

Parkem nám projdou miliony lidí, zní z Lednice

Šolc navíc argumentuje, že byť třeba v lednickém zámeckém parku odpadky také musí někdo uklízet, v otevřeném prostoru jde o trochu jiný příběh než v případě hradu, který se reálně zamyká.

Lednická kastelánka Ivana Holásková však situaci označuje za přesný přehled zcela nepřesných čísel, v „jejím“ rozsáhlém areálu totiž do návštěvnosti zařazují jen vstupenky prodané do zámku, skleníku, minaretu a Janohradu.

Návštěvnost českých turistických cílů v roce 2022 1. Lanová dráha na Petřín Praha 1 707 600 2. Pražský hrad Praha 1 420 100 3. Zoo Praha Praha 1 419 100 4. AquaPalace Praha Praha 968 000 5. Dolní Vítkovice Ostrava 891 8000 6. Zoo Zlín Zlín 798 500 7. Aqualand Moravia Pasohlávky 727 200 8. Safari Park Dvůr Králové 669 400 9. Hrad Špilberk Brno 606 900 10. Zoo Ostrava Ostrava 606 700 ... 24. Státní zámek Lednice Lednice 326 700 ... 25. Zoo Brno Brno 325 300 ... 44. Punkevní jeskyně a Macocha Moravský kras 189 000 ... 47. Zoo Hodonín Hodonín 180 200 ... 48. VIDA! science centrum Brno 180 000 ...50. DinoPark Vyškov 179 400

„Jiné objekty si započítávají třeba i výstavy, které organizuje někdo jiný. Za to platí nájem a vybírá vstupné, přesto jde návštěvnost památce. Kdybychom monitorovali park, tedy lidi, kteří chodí tam a zpátky, jsme na několika milionech. Vřele doporučuji nastavit podmínky jinak,“ komentuje Holásková žebříček Top 50, v němž se státní zámek nachází na 24. místě.

Jen o příčku za ním se nachází brněnská zoo. „Necháváme na zvážení garantů takových soupisů, jaká kritéria a pravidla si stanoví. Nicméně samozřejmě bychom přivítali rovnost metodického přístupu ke všem monitorovaným institucím,“ hlásí mluvčí Monika Brindzáková s tím, že zoo stejně jako ostatní turistické cíle návštěvnost sleduje a pro financování provozu je důležitá.

Metodiku jsme ladili, tvrdí CzechTourism

MF DNES o vysvětlení podivného přístupu požádala ředitelku jihomoravské Centrály cestovního ruchu Martinu Grůzovou, ta však jen poslala tiskovou zprávu Muzea města Brna. Na otázku, jestli podle ní žebříček neztrácí rozdílnou metodikou relevanci, neodpověděla.

Podle mluvčí CzechTourism Štěpánky Filipové se pravidla stanovující nejnavštěvovanější turistické cíle ladila ve spolupráci s regionálními pobočkami i samotnými destinacemi. O kamerách tak všichni vědí, stejně jako o dalších akcích. „Špilberk je součástí Muzea města Brna. Proto se prodané vstupenky započítávají do sdruženého cíle, který zahrnuje všechny muzejní expozice. Samotný Špilberk má přitom čísla vyšší. Podobné to je například u Dolní oblasti Vítkovice, dinoparků a dalších atrakcí,“ odůvodňuje s dovětkem, že i současnou metodiku je možné výhledově inovovat.

Šolc uznává, že je pěkné Špilberk vidět na mapě nejžádanějších památek. Důvodem instalace kamer byla prý hlavně bezpečnost a počítání aut, kterých hradem ročně projede 25 tisíc, ale také přesnější přehled návštěvnosti. Každopádně loňská sezona byla jedna z nejlepších za poslední dekádu. Tržby muzea se vyšplhaly přes 22 milionů korun, do té doby se přitom nepodařilo překonat pomyslnou laťku 20 milionů.

První příčku u platících návštěvníků si ve Špilberku drží okruh Kasematy – věznice, druhou Příběh hradu, který je v nabídce od loňského dubna. „Přišel jsem s vizí moderního a otevřeného muzea pro širokou veřejnost, a jak se zdá, daří se nám toto poslání naplňovat. Navíc už na konci tohoto roku dokončíme rekonstrukci Arnoldovy vily a chystáme opravu Měnínské brány. To jsou další objekty, které chceme pro Brno a turisty zpřístupnit a oživit,“ pochvaluje si Šolc.

Na Špilberku kurátoři aktuálně připravují výstavu, která návštěvníky seznámí s historií lesů, lesnictví, dřeva a s tím spojenými fenomény v Brně. Dále se na hradě a také ve vile Tugendhat chystá dvojvýstava nestora československé fotografie Miloše Budíka.