Zdražíme, nebo skončíme, hrozí hokejisté v Břeclavi po seškrtání dotací

Na ledě břeclavského zimního stadionu se každý týden „sklouzne“ 250 dětí. Brusle tady obouvají už ty nejmenší ve školičce a většinou zůstávají až do mladšího dorostu, kde pak hokejové talenty vyhledávají extraligové kluby.

S tak širokou členskou základnou je klub HC Lvi Břeclav druhým nejpočetnějším mládežnickým oddílem ve městě hned po atletech. Avšak také nejnákladnějším.

A právě na to teď břeclavský hokej doplácí. Zastupitelé při schvalování rozpočtu na letošní rok nasypali do sportu mnohem méně peněz než v předchozích letech.

„Loni se v rozpočtu na sport dětí a mládeže počítalo se čtrnácti a půl milionem korun. Pro letošní rok rada rozhodla o ponížení těchto dotací o téměř dva a půl milionu. To představuje ztrátu velkého množství peněz pro všechny kluby, které v Břeclavi dělají sport,“ vysvětluje předseda Lvů Jaroslav Raclavský.

Členské příspěvky by se mohly zvednout až o pět tisíc

Hokejový klub podle návrhu sportovní komise dostane o tři čtvrtě milionu méně než loni, kdy od města získal čtyři miliony korun. Letos přitom potřeboval dotaci ještě o 200 tisíc vyšší, aby mohl otevřít další dvě mládežnické kategorie, jak mu diktuje Český hokejový svaz.

Navíc se musí potýkat se zdražením ledu, což dělá dalších 200 tisíc za rok. Když se vše sečte dohromady, chybí klubu na dětské a mládežnické kategorie více než milion.

„Kdybychom to měli pokrýt jen ze členských příspěvků dětí, znamenalo by to u každého z nich zvýšení o čtyři až pět tisíc korun,“ vypočítává Raclavský.

A upozorňuje na riziko, které z toho může plynout. „Když takhle výrazně zdražíme, zájemci nám odejdou. Jakékoliv dotace, které dostáváme, jsou přitom spojené s počtem lidí. Pokud půjdou pryč, budeme muset část příspěvku vracet. A to už se točíme v kruhu,“ podotýká hokejový šéf.

Výsledek? Podle něj buď právě zdražení, v horším případě konec mládežnického hokeje v Břeclavi.

„Podle mě by to byla velká chyba a škoda. Hlavně pro děti, co tam hrají. Teď to budou mít těžké. Buď skončí s hokejem, nebo budou muset cestovat do jiného města,“ komentoval současnou situaci na Facebooku Dalimil Mikyska, odchovanec břeclavského hokeje a současný hráč brněnské Komety.

Hokejisté se musí uskromnit, říká místostarosta

Rodiče malých hokejistů se minulý týden sešli na zimním stadionu, aby s vedením klubu situaci probrali. Pro spoustu z nich je takové zdražení nepřijatelné. Už dnes totiž ti nejmladší hokejisté na členských příspěvcích zaplatí 3 500 korun za sezonu, nejstarší patnáctiletí ještě o čtyři tisíce víc.

A přestože klub nabízí zapůjčení vybavení, musí se k tomu připočítat ještě minimálně výdaje na brusle nebo dojíždění.

Podle břeclavského místostarosty Richarda Zemánka (KDU-ČSL), který je za sport zodpovědný, však radniční kasa není bezedná. „Na sport máme určitý balík peněz a musíme s ním vyjít. Letos jsme museli plošně snížit příspěvky všem o deset až třicet procent,“ vypočítává.

U hokeje je to podle něj nejvíce viditelné právě proto, že byl břeclavskou radnicí vždy nejštědřeji dotovaný.

„Když ta procenta vezmeme klubu, který dostává padesát tisíc, není to vidět tolik jako u hokeje, kde jsou čísla mnohonásobně vyšší,“ říká Zemánek s tím, že jinou cestu radnice nemá. „Osobně si nemyslím, že by to bylo dramatické. Hokejisté se musí uskromnit a hledat peníze jinde. Ale rozhodně to není na zánik břeclavského hokeje,“ tvrdí.

S dotacemi už se nepohne

Současná koalice, jež po změnách Břeclav vede teprve měsíc, přitom má podporu mládežnického sportu jako jednu z programových priorit.

„Platí, že chceme podpořit mládežnický sport. Ale v rámci financování se objevují tendence, u kterých se mi až chce použít slovo vydírání. Nedělá to dobrou krev,“ podotýká místostarosta Jakub Matuška (Mladí a neklidní).

V následujících dnech se chce sejít s vedením klubu a projednat, jak najít chybějící peníze v oblasti provozu klubu i stadionu. Jisté je, že z městské kasy už hokejisté víc nedostanou.

„Dotace jsou zastropované a jejich limit zůstane stoprocentně zachován,“ poznamenává Matuška. Podle něj v tuto chvíli problémy břeclavského hokeje analyzuje ředitel organizace Tereza, která se stará o městská sportovní zařízení. Radek Hrdina je však ve funkci teprve od začátku března a potřebuje čas.

Ten přitom hokejový klub nemá. „Musíme plánovat nejméně rok a půl dopředu. Když v průběhu té doby dostaneme informaci o takovém výpadku peněz, dělá nám to velké problémy,“ reaguje Raclavský.

Sehnat chybějící peníze přes sponzoring už je podle něj nad možnosti Břeclavi a jejích firem. A uvažovat nemohou ani o půjčce. „Jsme lidé, kteří to dělají dobrovolně po večerech. Nikdo nepůjde do takového rizika,“ uzavírá.