Zavřený Husovický tunel v Brně vyžene desetitisíce aut do okolních ulic

Denně projede Husovickým tunelem v Brně zhruba 35 tisíc aut. Přesně za týden se ovšem jeho tubusy, které jsou v provozu přes 20 let, na celé prázdniny pro veškerou dopravu uzavřou.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zde naplánovalo rozsáhlou modernizaci technologií za 142 milionů. „Budeme měnit prakticky vše kromě betonu: zabezpečení, osvětlení, klimatizaci, řídicí systémy,“ vyjmenoval ředitel brněnského závodu ŘSD David Fiala s tím, že kvůli jednotnému řízení obou tubusů nelze zachovat alespoň částečný provoz. Po úpravách to tak už možné bude. „Dva měsíce jsou napjatý termín, pracovat se proto bude nonstop,“ doplnil Fiala. Jinými slovy tedy na směny.

Brno je protkané uzavírkami už dnes, nicméně kompletně uzavřený tah na městském okruhu dosud nikde není. Například počet aut, která dnes jezdí po objížďkách kvůli opravě mostu při cestě do Bystrce v Kníničské ulici, je o deset tisíc nižší než v Husovickém tunelu.

Městská část Brno-sever, kde hlavní tah vede pod zemí a přes jejíž čtvrť Černá Pole povedou i objížďky, se proto připravuje na nápor aut. „Měli jsme několik připomínek, jednou z nich je i ta, že když budou Merhautova a Provazníkova sloužit jako objízdná trasa a poškodí je auta, budou poté uvedeny do původního stavu,“ uvedl starosta Martin Maleček (SOL), který především zmiňuje Provazníkovu, kudy pojedou kamiony.

Podle něj získala radnice příslib, že se před zahájením uzavírky zkontroluje stav ulic, aby bylo následně možné jej opět zhodnotit a případně opravit.

Osobní auta pojedou každým směrem jinudy

Kvůli vysokému množství dopravy, kterou je třeba přes Brno provést jinými trasami, je v plánu hned několik objízdných tras. „Vozidla do 3,5 tuny ve směru na Olomouc pojedou Porgesovou ulicí dále po třídě Generála Píky na Provazníkovu. Ve směru na Svitavy Provazníkovou na Merhautovu a dále Porgesovu. Vozidla nad 3,5 tuny poté obousměrně Provazníkovou ulicí, Drobného a Sportovní,“ přiblížila mluvčí Brněnských komunikací Vladimíra Navrátilová.

Starosta Maleček i koordinátorka dopravních staveb v Brně Vlasta Jágerová očekávají, že největší komplikace nebudou v jednotlivých ulicích, ale spíš na začátku u Tomkova náměstí, kde budou muset veškerá auta sjet ze dvou pruhů vedoucích do tunelů do třetího odbočovacího, kam dnes mohou jen trolejbusy linek 25 a 26.

Kudy povedou objížďky? Vozidla do 3,5 tuny Směr na Olomouc Auta mířící ze severu na jih jako dosud pojedou po velkém městském okruhu Porgesovou ulicí, následně však odbočí vpravo na třídu Generála Píky a poté u Mendelovy univerzity vlevo na Provazníkovu, po níž se dostanou až za výjezd z tunelu na Tomkovo náměstí. Směr na Svitavy Auta mířící naopak na sever před tunelem odbočí vlevo pojedou na Provazníkově, následně vpravo na Merhautovu. Po zhruba 550 metrech se dostanou za tunely a objížďka je nasměruje vlevo na Porgesovu. Vozidla nad 3,5 tuny Obousměrně je pro kamiony objízdná trasa vedena ulicemi Provazníkovou, Drobného u bývalého fotbalového stadionu a dále Sportovní.

U nich se tak dá čekat ještě větší zpoždění, než bývá na této trase už teď obvyklé kvůli kolonám ve Svatoplukově ulici a u Tomkova náměstí. „Bojujeme za vyhrazené pruhy pro MHD na Provazníkově, abychom alespoň částečně zrychlili dopravu. Aktuální situaci na trase budeme samozřejmě monitorovat,“ poznamenal provozní ředitel Dopravního podniku města Brna (DPMB) Jan Seitl.

Vyhrazené pruhy ale podle koordinátorky Jágerové MHD mít nebude, přestože na Provazníkově od odbočení od tunelů k Merhautově bude zákaz zastavení a zmizí asi padesátka parkovacích míst. Původní plán byl, že by se neparkovalo ani dál na severu u kasáren. „Je tam ale velké množství aut, která není možné nikam přemístit,“ vysvětlila dopravní koordinátorka.

Uzavírka tunelů tak dolehne i na Židenice, Líšeň a Vinohrady a v důsledku vlastně i další brněnské čtvrti, kterými projíždí trolejbusy 25 a 26. Obyvatelé zmíněných tří městských částí přitom už dnes mají problém dostat se do centra.

Uzavřený je Zábrdovický most, kolem Zvonařky na okruhu jsou zúžené pruhy a Táborská s Křenovou je přetížená tak, že ji musí denně hlídat policisté a případně pro osobní auta uzavírat. Do toho přes prázdniny kvůli rekonstrukci kolejí nepojedou tramvaje linky 8 do Líšně a dříve skončí i linka 10.

Komplikace navíc, ať už pro MHD, nebo i řidiče aut, kteří překonají objížďku tunelů, čeká na výpadovce z Brna na Olomouc. Se začátkem července totiž začnou silničáři pracovat i na ulici Otakara Ševčíka. Sice bude průjezdná, ale jen jedním pruhem v každém směru, tudíž se dají i zde očekávat kolony.