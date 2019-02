Ani letos Brno neunikne dopravnímu chaosu, uzavírky začnou už v dubnu

Od dubna se musí na komplikace připravit lidé na tahu mezi Bystrcí a Pisárkami. Kníničský most přes Žabovřeskou ulici se totiž do konce srpna autům uzavře. Kvůli jejich velkému množství na tepně kolem řeky Svratky a málo variantám, kudy jinudy je vést, proto budou hned dvě objízdné trasy – pro každý směr jedna.

Od Pisárek na Bystrc bude objízdná trasa vedena po městském okruhu až za Královopolský tunel na kruhovou křižovatku, kde se auta otočí a pojedou do Bystrce. Z Bystrce do Žabovřesk směrem k tunelům si řidiči zajedou přes Veslařskou.

Práce na zkapacitnění Žabovřeské, jejíž součástí je i uzavírka zmíněného mostu, podle ředitele brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Davida Fialy pokračuje bez zpoždění, a to i přesto, že dodnes nemají jedno ze stavebních povolení, které jim loni napadl spolek Voda z Tetčic.

„Kdy ho budeme mít, zatím nevíme, odvolání se stále vyřizuje,“ uvedl. Navzdory tomu chtějí už letos začít s přípravou druhé etapy stavby, jež bude mimo jiné znamenat ražbu tunelu ve skále pro tramvajovou trať.

S Hněvkovského začnou dřív

V dubnu se začne pracovat i na dalším tahu do Brna, a to na taktéž dopravně vytížené ulici Hněvkovského. Silničáři se pustí do úseku od sjezdu z dálnice D1 po křižovatku s ulicí Sokolovou.

„Původně byla ulice v plánu na léto, ale naštěstí jsme ji dokázali posunout na dřívější termín,“ poznamenal Luděk Borový, šéf Brněnských komunikací a vedoucí koordinační skupiny dopravních staveb. Provoz na tomto tahu zůstane zachován. Hotovo zde bude zhruba do měsíce.

Jasno ale zatím není v tom, jak konkrétně se změní doprava s pokračováním velké rekonstrukce ulic Plotní a Dornych. „Teoreticky by měla letos auta z Dornychu začít jezdit po Plotní,“ řekla Vlasta Jágerová z Brněnských komunikací.

Odříznuté Židenice nebo Líšeň

Pro řidiče z Bystrce nebo z jihu tak bude cesta po Brně komplikovaná, nejhůře na tom však nebudou. Ještě pevnějšími nervy se musí v létě obrnit obyvatelé Židenic, Líšně či Vinohrad. Tyto části města zůstanou prakticky ze všech stran odříznuté.

K uzavřenému Zábrdovickému mostu, na němž se bude pracovat až do začátku příštího roku, totiž ŘSD zkomplikuje dopravu směrem na jih i na sever. Na jihu, při cestě na Ostravskou, budou silničáři celé prázdniny opravovat povrch silnice v ulici Otakara Ševčíka v úseku od Černovického mostu po křižovatku s ulicí Táborskou. Provoz sice zůstane zachovaný, nicméně vždy pouze v jedné polovině vozovky.

Kde počítat s uzavírkami Kníničský most přes Žabovřeskou

Hněvkovského (od sjezdu z D1 po křižovatku se Sokolovou)

Otakara Ševčíka (od Černovického mostu po ulici Táborskou)

Husovické tunely

D1 mezi Bítešskou a Vídeňskou

Bohunická (od Vídeňské po Řehákovu)

Lerchova

Cejl

Pokračují rekonstrukce ulic Plotní a Dornych a Zábrdovického mostu.

Horší to bude na severu. „Na červenec a srpen letošního roku plánujeme úplnou uzavírku Husovických tunelů. Důvodem je dosažení hranice životnosti technologií v tunelu a z toho plynoucí zvýšená poruchovost s ohledem na stáří jednotlivých zařízení i zhoršující se dostupnost potřebných náhradních dílů,“ vysvětlila mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Kudy povedou objížďky, zatím není jasné. Jak už ale dříve řekl Borový, nechtějí v koordinační skupině dopustit, aby se potenciální objízdné trasy také rozkopaly. Fiala z ŘSD by nicméně v této lokalitě ještě letos rád začal se stavbou připravovaného úseku velkého městského okruhu Tomkovo náměstí – Rokytova. Zda se povede vše sladit, se teprve se ukáže. Stejně tak i v dalším místě.

ŘSD chce už od května zahájit opravy na dálnici D1 mezi sjezdy na Bítešskou a Vídeňskou, do čehož plánuje krajská Správa a údržba silnic pro změnu rozkopat nedalekou Jihlavskou. „Za mě je nemožné pracovat na obou silnicích současně,“ prohlásila Jágerová. Doplnila však, že pokud bude chtít kraj opravovat, stejně mu v tom nikdo nezabrání. Krajští silničáři ovšem nejspíš ze svého plánu nakonec ustoupí.

Naopak nedaleko odtud se na rok uzavře část Bohunické ulice, i tuto opravu chtěl Borový původně odložit. „Loni tam byla velká havárie infrastruktury. Vodovodní a kanalizační potrubí je potřeba vyměnit, bohužel se tomu nevyhneme,“ sdělil.

Přesuny tramvajových zastávek

Komplikace čekají i cestující brněnskou MHD. Do pokračující velké vlakové výluky hlavního nádraží v Brně totiž zasáhne rekonstrukce Cejlu spojená s opravou Zábrdovického mostu.

Lidé zvyklí na zastávku Francouzská a cestu pěšky přes stavbu na ulici Lazaretní, odkud pokračovali autobusem na židenické nádraží, se budou muset naučit novou trasu. Tramvaje totiž pojedou odklonem, jen linka číslo 2 zamíří na Cejl, ale pouze k ulici Radlas.

„Obousměrně pojede náhradní autobus, a to z Jugoslávské Přadláckou, Bratislavskou, Cejlem, Tkalcovskou, Plynárenskou, Radlasem a zase Cejlem na Malinovského náměstí,“ přiblížil provozní ředitel Dopravního podniku města Brna (DPMB) Jan Seitl.

Právě na Plynárenské bude dočasná zastávka, kudy budou moci lidé přejít po lávce přes řeku Svitavu a nasednout do autobusu, který sem bude jezdit místo na Lazaretní a zaveze je k židenickému nádraží.

Zatímco DPMB začne na Cejlu pracovat na rekonstrukci kolejí až o prázdninách, už v dubnu zde omezí provoz pro auta brněnské teplárny. Začnou totiž pracovat na výměně parovodů za horkovody.

To čeká i ulici Lerchovu, kam se dělníci přesunou poté, co se v dubnu či květnu zprovozní rok uzavřená ulice Údolní na Kraví horu. Čtyřka se tak vrátí na původní trasu. Komplikace ovšem přinese ještě oprava kolejí na Veveří od Žerotínova náměstí ke křižovatce s ulicí Jana Uhra. Provoz tramvají bude zachován, nicméně pro auta bude v určitých místech podle postupu stavby průjezd omezen.

