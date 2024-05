Poklady lidé objevují pořád, ale málokdy se o tom dozvíme, říká numizmatička

Stříbrný poklad ze Střelic patří svým netypickým složením k nejzajímavějším nálezům své doby na Moravě. Co tedy obsahuje?

Byl uložen v první polovině 13. století, přibližně na přelomu 20. a 30. let. Je to jediný poklad na Moravě této doby, který obsahuje kromě mincí i šperky. Netypické je i mincovní složení, jež tvoří 1 352 mincí trojí měny. Jedná se o denáry, moravskou měnu té doby, dále feniky, které se razily v rakouských zemích a jihoněmecké oblasti, a třetí složkou jsou brakteáty, jednostranné mince z tenkého plíšku, jež se na Moravě razily až od Přemysla Otakara II. ve druhé polovině 13. století. Velká část brakteátů ze střelického pokladu obsahuje opis v hebrejštině, což pro naši oblast není vůbec typické. Jejich ražba je dávána do souvislosti s Děpoltici, vedlejší větví Přemyslovců. Poklad současně přináší i řadu otázek, například přiřazení několika mincovních typů není zcela jednoznačné.

Poklad zřejmě nebyl náhodně ukrytý v okamžiku bezprostředního ohrožení. Podle systematického poskládání předmětů v nádobě a zabalení ve tkanině byl uložený promyšleně.