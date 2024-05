Nejdřív špunt, pak úleva. Brněnský uzel na Tomkově náměstí otevřou už v srpnu

Mnozí řidiči už nejspíš odpočítávají, kdy se otevře nová část velkého městského okruhu v Brně na Tomkově náměstí. Komplikovaný úsek je pod taktovkou dělníků už několik let, což ztěžuje průjezd frekventovaným uzlem mezi východní a severní částí města.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nyní přichází s dobrou zprávou, že hlavní část stavby se otevře už 18. srpna, tedy dříve, než mnozí očekávali.

Do té doby však ještě šoféři projdou těžkou zkouškou trpělivosti. Od června a zejména o letních prázdninách silničáři připravili nejen do okolí zmíněného uzlu další omezení a uzavírky.

„Od neděle 2. června až do 18. srpna bude provoz po Tomkově náměstí veden v jednom pruhu v každém směru. Zároveň ve stejném období zcela uzavřeme Karlovu ulici a veškerou dopravu převedeme do Valchařské,“ přiblížila za ŘSD nejbližší změny Lucie Trubelíková. Kvůli nim bylo nutné podepřít Maloměřický most u tramvajové smyčky, aby tudy mohla projíždět veškerá doprava.

Není to však jediná „past“, která v této oblasti na auta čeká. Od července až do zmíněného srpnového data se zcela uzavře Husovický tunel, který je další důležitou spojnicí v brněnské dopravě. Jediným pozitivem zůstává, že červenec začíná až v pondělí, takže hlavní proud Brňanů mířících z města na prázdniny odjede už o víkendu. „Uzavírka je nutná kvůli napojení mostní estakády na výjezd z tunelu,“ vysvětlila Trubelíková.

Až tedy tunelem po jeho otevření projedou řidiči, zamíří dál po estakádě, která vyústí v ulici Rokytova. „Do prosince ještě budeme pracovat na nájezdových rampách a dalších vedlejších stavebních objektech, hlavní trasa však už bude v provozu,“ upřesnila Trubelíková.

Kvůli opravě křižovatky vznikne provizorní silnice

Léto je tradičně ve znamení oprav a omezení na silnicích i v dalších částech města. „Od června uzavřeme Botanickou kvůli opravám vodovodu a kanalizace u křižovatky s Dřevařskou,“ zmínila koordinátorka dopravních staveb ve městě Vlasta Jágerová ulici, kudy projíždí i trolejbusy do Králova Pole.

S většími krátkodobými komplikacemi než dosud musí řidiči počítat i na Poříčí, kde se už dva roky pracuje na úpravě břehů řeky Svratky v rámci protipovodňových opatření. „S tím souvisí i letní uzavírka Renneské třídy kvůli opravě povrchu,“ doplnila Jágerová.

Další menší omezení se dají čekat na okruhu na Olomoucké poblíž Tržní, kde je povrch v dezolátním stavu. Dělníci zde zmodernizují směr z centra. Do finiše se naopak blíží jiná oprava na Olomoucké blíže ke Slatině, která si nicméně od uzavírek neoddychne. Silničáři se chystají na přestavbu okružní křižovatky na východním okraji této městské části, kterou mnozí využívají při cestě na dálnici D1.

„Vzhledem k okolním stavbám je uzavírka možná pouze v termínu od července do konce tohoto roku. Do začátku letních prázdnin už budeme řešit přípravné práce, které nevyžadují úplnou uzavírku,“ informoval šéf krajských silničářů Roman Hanák s tím, že křižovatku znovu částečně zprůjezdní koncem letošního roku.

Pro MHD zůstane místem průjezd povolen. Pro veškerou další dopravu ve směru z Brna do Vyškova a naopak dělníci do začátku prázdnin postaví provizorní silnici. „Úplné dokončení stavby chceme stihnout do konce června příštího roku,“ sdělil Hanák.

Po šesti letech prací se plně zprovozní Žabovřeská

V červnu se musí řidiči připravit i na to, že se do druhé fáze překlopí rekonstrukce mostu v ulici Otakara Ševčíka v Židenicích, takže se auta přesunou na nově opravenou část podobně jako na Ostravské, kde se k modernizaci jednoho mostu přidá o pár set metrů dál další. A už dnes musí řidiči počítat s omezením na mostu přes dálnici D2 u nákupního centra Olympia, jelikož prohlídka odhalila poruchy na konstrukci a je nutná oprava. Omezení platí minimálně do podzimu.

Naopak silničáři slibují, že do konce června dokončí a zprůjezdní nově budovaný most přes železnici v Merhautově ulici, kvůli čemuž jsou dnes přesunuté také některé spoje MHD.

Té se dotkne i později v létě startující uzavírka Údolní ulice od Husovy po Úvoz, která je v havarijním stavu. Oprava za víc než 400 milionů korun potrvá sedmnáct měsíců. Komplikace je to hlavně pro ty, kteří cestují do Masarykova onkologického ústavu, ani jedna z trolejbusových linek odjíždějících z Komenského náměstí v centru totiž tímto směrem nepojede.

Lidé tak musí využít přestup nejlépe na Mendlově náměstí na linku 35. „Předpokládáme, že pro řidiče osobních aut bude ulice uzavřena po částech, vždy mezi jednotlivými křižovatkami,“ uvedl brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).

Silničáři mají ještě alespoň jednu dobrou zprávu – na konci léta se po šesti letech prací zprovozní ve slibovaném čtyřpruhu i úsek v Žabovřeské. „Navazující část Bauerova kolem výstaviště bude hotová v listopadu,“ uzavřela Trubelíková.