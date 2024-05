Klidná oáza uprostřed Brna. Nádvoří opraveného paláce září barvami z kostela

Novinkou je druhý bezbariérový vstup z ulice, který má galerii ještě víc přiblížit lidem a městu. Součástí opravených prostor je i galerijní obchod, jemuž dominuje ocelový lustr od designéra Maxima Velčovského. Peníze na právě skončenou opravu putovaly z evropských fondů a také ze státního rozpočtu.

Zvelebené nádvoří má představovat oázu uprostřed rušného města, kde návštěvníci najdou prostor pro zklidnění, meditaci a nerušené vnímání umění. Venkovní posezení je obklopené zelení, kterou tvoří popínavé rostliny ve velkých květináčích i trojice ostrovů se stromy. Mobiliář pochází od českých výrobců.

„Překvapivá barevnost posezení je odvozena analogicky od spektra barev obrazu nad oltářem v přilehlém kostele svatého Tomáše. Historicky byl areál jedním celkem a toto koncepční rozhodnutí pomyslně opět propojuje obě stavby v jeden komplex,“ popsal architekt Ondřej Chybík, jehož studio Chybik + Kristof stojí za návrhem rekonstrukce budovy.

Tři ze čtyř stěn nádvoří dostaly novou fasádu, mezi nimi visí lana umožňující částečné zastínění uzavřeného prostranství i umělecké instalace. Prostor zpříjemňuje vodní prvek se stokilogramovou sochou lachtana, která byla v minulosti součástí expozice. Fungovat zde bude kavárna Typika a také letní kino. Stejně jako v minulosti bude promítat sousední Univerzitní kino Scala, plátno už je připravené na místě.

Nejdůležitější částí skončené rekonstrukce je nový vstup z Běhounské ulice. Jeho význam spočívá v tom, že galerii oddělí od sálů nacházejících se v patrech nad ním. Pro jejich lepší využití a přístupnost vznikne v příštích letech schodiště.

Rekonstrukce bude pokračovat

Výstavní prostory v přízemí jsou vyvedené v bílé barvě, jež poslouží jako čisté pozadí pro vystavování uměleckých děl. Nová výstava Umění do kapsy je vůbec první edukační expozicí na půdě Moravské galerie. Návštěvníci pomocí ní získají užitečné poznatky a návody, jak porozumět a nazírat na umělecké dílo a jak tyto znalosti uplatnit při návštěvách galerií a muzeí.

„Při přípravě výstavy jsme se inspirovali malou kapesní encyklopedií Rozum do kapsy, odtud je také odvozen název výstavy. Snažili jsme se vytvořit jakéhosi průvodce do světa umění vhodného pro začátečníky i pokročilé,“ řekla jedna z autorek Michaela Gerichová.

Výstava v šesti kapitolách otevírá témata spojená s člověkem a věcmi, které ho přímo i nepřímo obklopují – například čas, příroda, technologie nebo ošklivost. Její součástí je poprvé kolekce uměleckých děl pro nevidomé a slabozraké návštěvníky a také známá malba Medusa od Petera Paula Rubense zhruba z roku 1618.

O rozsáhlou opravu paláce usiluje Moravská galerie víc než dvacet let. Z původní ani ne půlmiliardy korun se celkové odhadované náklady mezitím vyšplhaly na víc než dvojnásobek. Právě skončená fáze za 100 milionů byla teprve první etapou, začala loni na jaře. Další část rekonstrukce má odstartovat do dvou let a zaměří se na první patro. V plánu je také vybudovat schodiště a výtah.

Záměrně až jako poslední přijde na řadu rekonstrukce venkovní fasády historické budovy ze strany Moravského náměstí. „Dokud nebudeme mít opravený celý Místodržitelský palác, je potřeba udržovat v napětí i politiky, že nemají na tuto významnou barokní památku zapomínat,“ vysvětlil ředitel Moravské galerie Jan Press.