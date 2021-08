Brownfieldy v Brně propojí most přes řeku Svitavu, bude 53 metrů dlouhý

O tom, jak bude finální most vypadat, rozhodne urbanisticko-architektonická projektová soutěž, kterou Brno vypsalo.

Do začátku února příštího roku by měly padnout poslední návrhy, jasno by mělo být přibližně v polovině března. „Soutěž přinese také koncepci přilehlých veřejných prostranství nábřeží,“ uvedl náměstek primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL).

Zatímco rekonstrukci obou bývalých areálů financují soukromí investoři, most zaplatí město. Náklady se předpokládají ve výši přes 223 milionů korun, zčásti je pokryje příspěvek poskytnutý investory.



Oživení areálu po bývalé brněnské Zbrojovce, která na začátku tisíciletí zkrachovala, je teprve v pčátcích. Pozemku se ujal developer CPI. Na dvaceti hektarech vznikne celá městská čtvrť – pro nákupy, bydlení, práci i odpočinek. Projekt má schválenou změnu územního plánu a existují už i vizualizace jeho budoucí podoby.



První etapa, jejíž součástí byla přestavba původní nářaďovny na kancelářskou budovu ZET Office, je dokončená a nová vznikající čtvrť je již přístupná lidem.

Další významný brownfield, který CTP obnovuje, je už zmíněná plocha, která kdysi patřila výrobci traktorů Zetor v Líšni. Před dvěma lety zde vznikl CTPark, kde už sídlí sklad internetového obchodu Rohlik.cz a další firmy se do areálu chystají.