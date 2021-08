Značka traktorů ze Zbrojovky vznikla před 75 lety, Zetorů vyjely statisíce

Označení Zetor vzniklo velmi chytře – spojením slabiky „Zet“ označující už dlouhá léta slavný brněnský podnik Zbrojovka, jenž stroje vyráběl, s posledními dvěma písmeny slova traktor.



„Značka Zetor je příběh několika generací. Je o lidech, kteří byli a stále jsou ve správný čas na správném místě. A těch několik generací lidí, kteří Zetoru předali to nejlepší, nelze vyčíslit,“ reagoval výkonný ředitel firmy Marián Lipovský na otázku MF DNES, nakolik si dnes firma značky cení.

Na startu ji budovala raketově. První model věhlasných zemědělských strojů nesl označení Z-25 a stal se velice populárním. Během tří let se vyrobilo deset tisíc kusů. V roce 1951 jich už firma vyprodukovala 8 500, a přesto nebyla uspokojena domácí ani zahraniční poptávka. Nakonec se „pětadvacítka“ vyráběla až do 60. let. Za tu dobu jich v Brně vzniklo 160 tisíc. A Zetor získal na popularitě.

Už v roce 1952 se výroba ze sídla Zbrojovky v brněnských Zábrdovicích přestěhovala do Líšně, kde se traktory dodnes vyrábí. I díky novému zázemí se ze Zetoru postupně stal jeden z největších světových producentů traktorů.

V dobách největšího rozmachu jich brněnská továrna vyráběla kolem 30 tisíc ročně, z toho 80 procent šlo na vývoz, velká část z toho do západní Evropy. Dnes už takové produkce jako dřív společnost nedosahuje. Počet vyrobených traktorů je mnohem nižší a klesá. V roce 2014 Zetor prodal 4 178 kusů, nicméně předloni už to byla jen zhruba polovina.

I tak je ale Zetor podle marketingového experta Petra Lesenského stále obří pojem.



„Navzdory těžším obdobím v minulosti je značka dlouhodobě vnímána pozitivně a brand společnosti má zajímavý marketingový potenciál,“ hodnotí Lesenský. Silné povědomí o ní mají lidé nejen v Česku a na Slovensku, ale i ve světě, kde má Zetor pobočky, například v Německu, Polsku, Velké Británii či Indii.