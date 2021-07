Krajská firma kompostování řídit nebude, spolupracovat mají konkurenti

Na počátku roku zvažovali jihomoravští radní zřízení nové krajské společnosti, která by koordinovala nakládání s bioodpadem v regionu. V současnosti totiž neexistuje ucelený systém sběru přes zpracování až po jeho využití v zemědělství.

Nakonec se ale cestou krajské firmy – podobně jako funguje pro organizaci dopravy Kordis – politici nevydají. Podle náměstka hejtmana Lukáše Dubce (Piráti), jenž má na starosti životní prostředí, prozatím zvolí snadnější způsob spočívající v pomoci jednotlivým obcím.

„V současnosti máme na stole projekt mapující nakládání s odpady v několika obcích na jihu Moravy, jehož výsledky bychom chtěli poskytnout všem. Vznikne ucelená webová aplikace, kde si bude možné najít veškeré informace o tom, jak s odpady nakládat,“ poznamenal náměstek.



Analýza totiž zjistila, jak na tom obce momentálně jsou a kde se můžou zlepšit. Výsledky se podle Dubce dají modelově přenést i na další. Vše ale závisí na vedení jednotlivých samospráv, které mají na starosti nakládání s odpady.

Pro kraj je situace složitější z hlediska kompetencí a byla by i finančně náročnější, pokud by se vydal cestou koordinační společnosti. To ale bylo jasné už na začátku roku, kdy se záměr objevil v dokumentech Jihomoravského kraje a kdy o něm poprvé promluvil i náměstek Dubec.

„Zatím jsme úvahy o zřízení krajské společnosti dali do šuplíku. Uvidíme, jak se situace vyvine,“ sdělil s tím, že uvažovanou variantu nyní vnímá až jako poslední možnost, kdyby se sběr a využití bioodpadu nedařilo zlepšit.

Dubec si však dává další nelehký úkol. K jednomu stolu chce dostat různé odpadové společnosti, které v kraji působí, a jednat s nimi, zda by si částečně nepomáhaly. Otázkou však je, zda budou ochotné sdílet vlastní zkušenosti z byznysu, když si na trhu konkurují.