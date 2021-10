Jako Paříž. Na jihu Moravy kvůli bezpečí přibývá zón s nižší rychlostí

Když se na začátku prázdnin v Pavlovské ulici v Mikulově objevila dopravní značka omezující rychlost na třicet kilometrů v hodině, vzbudilo to u místních rozporuplné reakce.

„Je to jedna z mála příležitostí, kdy může auto překážet cyklistům,“ utahovali si na sociálních sítích. Přece jen projet touto rychlostí zhruba osm set metrů dlouhý rovný úsek a uhlídat lehkou nohu na plynu chce trpělivost.



A nejen tady musí šoféři více hlídat tachometr, nové značky přibývají i jinde. „Zóny s omezenou rychlostí na třicet kilometrů jsou obecně v ulicích Brna čím dál obvyklejší. Především při rozšiřování rezidentního parkování je zóna 30 zaváděna ve většině ulic,“ informuje Zdeňka Obalilová z tiskového střediska brněnského magistrátu.

Podle jejích slov se při revizi dopravního značení cedule s třicítkou umisťují v oblastech, kde řidiči stejně už jezdí pomalu – třeba kvůli úzkému průjezdnímu profilu, často přecházejícím chodcům či parkujícím autům. „Nejedná se tedy úplně o reálnou změnu rychlosti, spíše o sjednocení pravidel,“ podotýká Obalilová.

Právě sjednocení reálné rychlosti řidičů tak, aby jeden nejel dvacet a druhý padesát, přispívá k bezpečnosti v daných zónách. To je ostatně i součástí připravované strategie BESIP 2021 až 2030.

„Cílem je zvyšovat počet zón 30 na místních komunikacích s vysokým počtem zranitelných účastníků dopravy. To jsou například nákupní a rezidentní oblasti,“ píše se v akčním plánu, který strategii zpřesňuje každé dva roky. Třicítky chce i u škol, úřadů či nemocnic.

Nízká rychlost, méně srážek s chodci

Mluvčí BESIP Tomáš Neřold potvrzuje, že u takových zón lze předpokládat snížení počtu nehod s následkem těžkého zranění přibližně o 70 procent a počtu smrtelných nehod až o 90 procent. Nízká rychlost je totiž pro následky střetů zásadní.

Ukázat to lze na příkladu, kdy chodec vstoupí do vozovky patnáct metrů před jedoucím autem. Při rychlosti padesát kilometrů auto zasáhne chodce rychlostí 45 kilometrů v hodině, což pravděpodobně způsobí vážná, nebo smrtelná zranění.

Řidič totiž nestihne přemístit nohu na brzdový pedál a začít brzdit. Při třicítce se ale řidiči podaří zastavit a střetu zabránit, a i kdyby ne, následky nejsou tak dramatické.

„Při rychlostech do třiceti kilometrů v hodině dochází ve většině případů pouze k lehkým zraněním chodce, tyto nižší střetové rychlosti jsou rizikové spíše pro stárnoucí populaci. Se zvyšující se rychlostí roste riziko vzniku vážných zranění. Při střetu mezi vozidlem a chodcem dochází nejčastěji k poranění hlavy, horních a dolních končetin. Mezi nejčetnější vážná zranění chodců patří zhmoždění mozku a zlomeniny lebky,“ vyjmenovává Veronika Valentová, ředitelka divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií Centra dopravního výzkumu.

Mezi lety 2011 až 2019 v českých obcích zemřelo při nehodách 1 702 lidí, což je třetina všech usmrcených v silničním provozu. V Jihomoravském kraji je přitom v obcích dlouhodobý průměr rychlosti 57 kilometrů v hodině, o víc než deset kilometrů „přešvihne“ povolenou rychlost téměř šest procent řidičů.



Třicítky přibývají u cyklostezek a sídlišť

I proto třicítkových zón přibývá, například Břeclav jich má dvanáct. „Ve městě není výjimečné ani omezení na dvacet kilometrů v hodině,“ sděluje mluvčí břeclavské radnice Jana Pelcová pravidla platící v obytných zónách.

V Hodoníně je zón s třicítkou jedenáct. „Jedná se o místa, kde je potřeba zpomalit dopravu především z důvodu bezpečnosti chodců nebo cyklistů,“ říká mluvčí města Josef Horníček. Další čtyři zóny, které zahrnují více ulic, jsou pak v centru města, před školou či na sídlištích.

„Řidiči omezení rychlosti v převážné míře respektují. Do budoucna počítáme s dalšími zónami s povolenou maximální třicetikilometrovou rychlostí především v souvislosti s rozšiřováním cyklostezek na území města a v obytných zónách, tedy na sídlištích,“ poodhaluje Horníček.

Zóny nejspíš zavede i Blansko a Vyškov

Znojmo, jež má ve městě a městských částech 27 takových zón, je aktuálně rozšiřovat nechce. Vše ale mohou změnit výsledky dopravní studie, která se pro město právě zpracovává.

Zóny zřejmě přibudou ve Vyškově a v Blansku. „V plánu je výhledově při modernizaci dopravní sítě omezení rychlosti lokálně umisťovat,“ potvrzuje mluvčí Blanska Pavla Komárková.

To v Brně je jisté, že další třicítkové zóny se budou objevovat tak, jak se bude rozšiřovat seznam oblastí rezidentního parkování. V příštím kole přibudou další oblasti do zóny C, tedy takové, kde se parkování reguluje v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Konkrétně jde o ulice Erbenova, Francouzská, Jugoslávská, Dukelská třída, náměstí SNP, Dalimilova a Herčíkova.