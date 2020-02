Tisíce rodin z Moravy sledují vědci už třicet let, odhalují příčiny nemocí

, aktualizováno

Jednu generaci Jihomoravanů, kterým je dnes téměř třicet let, začali už před narozením sledovat vědci. Zkraje 90. let se přes 7,5 tisíce rodin z Brna a Znojma zapojilo do celoevropské studie Světové zdravotnické organizace. Rodiče dlouhé roky vyplňovali podrobné dotazníky o rodině, způsobu života, událostech, stresech i zdravotním stavu.