Nemožné, bouří se politici i lékaři kvůli plánům na zrušení nemocnice

Situaci musel uklidňovat ředitel nemocnice Martin Pavlík. Podobné radikální změny v úterý vyloučil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Proti se totiž postavili také někteří politici.

O možných změnách týkajících se brněnské Fakultní nemocnice u sv. Anny (FNUSA) informovala MF ­DNES v pondělí poté, co se nemocnicí začaly šířit zvěsti o­ možném zániku některých oddělení.

Ve skutečnosti šlo o možné scénáře vyplývající ze čtyři roky staré zprávy, kterou sestavila komise odborníků. Nově ji však doporučil k přečtení ministrovi lékař Martin Jan Stránský, který je místopředsedou dozorčí rady Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC), které pod nemocnici spadá.

A právě v dokumentu se zmiňuje možnost, že toto specializované centrum se změní v jakýsi brněnský IKEM, vezme si jen potřebné specializované obory a­ svatá Anna jako taková zanikne.

Už nyní má Brno nedostatek kapacit

„Jsem zhrozen představou, co by to znamenalo pro studenty a pacienty. ICRC se daří díky miliardovým investicím na úkor ostatních pracovišť. Stát ty miliardy vynaložil, aby ICRC táhlo nemocnici vzhůru, ne aby ji zničilo,“ reagoval na zmiňovanou vizi například děkan lékařské fakulty a nově zvolený rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

Většina pracovišť FNUSA je totiž současně výukovou základnou právě lékařské fakulty a s ohledem na rozsah zajišťované výuky nemůže tuto funkci plnit jen Fakultní nemocnice Brno.

Podle náměstka brněnské primátorky pro zdravotnictví Petra Hladíka (KDU-ČSL) jde o nepromyšlený a nepřipravený plán.

„Může ohrozit kvalitu a dostupnost péče v­ Jihomoravském kraji. Už nyní řeší záchranná služba nedostatečné kapacity na urgentních příjmech jednotlivých nemocnic. Kam tyto sanitky budou vozit pacienty, pokud nebude fungovat svatoanenská nemocnice?“ táže se Hladík.

Brno se totiž dlouhodobě potýká s nedostatečnými kapacitami, kdy v minulosti měli záchranáři potíže s­ umístěním pacientů do nemocnic. Loni v březnu dokonce sanitky jezdily několik hodin, než se podařilo najít místo v zařízeních mimo kraj.

FNUSA poskytuje péči, která je nenahraditelná, říká ministr

Za svatoanenskou nemocnici se postavil i bývalý hejtman a nyní krajský zastupitel Michal Hašek (ČSSD).

„Od zeleného stolu v Praze se takto reforma brněnské akademické medicíny opravdu řešit nemá a nedá. Burcuji tedy ke stanovisku lékařskou fakultu, kraj, město i odbornou i laickou veřejnost. Již v minulosti jsem byl s kolegy z ­ČSSD takto aktivní v čase úvah o­zrušení a následné privatizace majetku Úrazové nemocnice a podařilo se nám tehdy tomu speciálním zákonem zabránit,“ zavzpomínal Hašek.

Ministr Vojtěch v úterý ubezpečil, že žádné radikální kroky týkající se svatoanenské nemocnice resort nepřipustí.

„Ministerstvo v žádném případě neplánuje a nikdy neplánovalo rušit nemocnici ve prospěch rozvoje ICRC. Já jsem pouze obdržel od pana Stránského podnět na rozvoj výzkumného centra, který posoudíme a který zejména bude plně na zvážení budoucího nového ředitele,“ uvedl pro MF DNES Vojtěch.

„Nicméně zásadně odmítám, že by to mělo mít jakýkoliv vliv na existenci takto pro region důležité fakultní nemocnice. FNUSA poskytuje péči, která je nenahraditelná jinými kapacitami ostatních brněnských nemocnic. Pacienti ani zaměstnanci nemusí mít žádné obavy, žádné radikální změny s fakultní nemocnicí nezamýšlíme,“ doplnil Vojtěch.

Revoluční plány už byly i dříve

Situaci zmírňuje i sám Stránský, který tvrdí, že ministrovi pouze doporučil k přečtení čtyři roky starý výstup komise, a že spolu debatovali o dalším možném rozvoji ICRC, protože jde podle něj o diamant českého zdravotnictví.

V úterý Stránský debatoval i s ředitelem nemocnice Pavlíkem. „Požádal jsem pana doktora Stránského, abychom se raději vždy předem domluvili a podebatovali, pokud bude mít nějaké návrhy týkající se nemocnice. Předejdeme tak podobným nepříjemným situacím,“ nastínil Pavlík, na čem se s­ místopředsedou dozorčí rady ICRC dohodl.

Pavlík se sešel i se zástupci odborových organizací nemocnice, přednosty klinik a ústavů, které možné změny pobouřily. Všichni zúčastnění vyjádřili maximální podporu zachování FNUSA ve stávající podobě.

Není to totiž poprvé, kdy se objevil revoluční plán týkající se budoucnosti tohoto zdravotnického zařízení. Například před šesti lety se uvažovalo sloučení obou brněnských fakultních nemocnic, později se také hovořilo o přeměně na univerzitní nemocnici, na jejímž fungování by se podílela Masarykova univerzita a kraj.