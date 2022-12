Auto jako vánoční stromek. Prahou jezdí kabriolet ozdobený stovkami žárovek

Červený Ford Escort cabrio Martina Hájka je z celé party nejzářivější, vánočními žárovičkami má auto celé oblepené. Živí je z autobaterie vozu přes měnič napětí. Ještě před třemi roky bylo světýlek jen tři sta, loni už přes jedenáct set, letos jich na auto Martin dostal zas o něco víc. Izolepou přichytit desítky metrů drátů a stovky žárovek trvalo Martinovi s kamarádem pět hodin. „Pořád je musím kontrolovat, aby neodpadly,“ upozorňuje. Čištění a odstraňování pak trvá ještě déle.

Pražští kabrioleťáci vyrážejí i do zimního počasí, jezdí v hejnu i sólo. Martin Hájek si chce po velké opravě svůj kabriolet pořádně užít. I se svými dětmi, které jsou z pojízdného vánočního stromku samozřejmě nadšené.

Co na to policie? „Ještě mě nezastavili, doufám, že ani nezastaví. Občas to zhasnu, když policii potkám,“ říká s úsměvem.

Po Vánocích auto půjde do garáže, v březnu jej Martin odzdobí a začne příprava na letní kabrioletí srazy.