Koncern VW přeplánoval výrobu. Škoda Enyaq v Mladé Boleslavi zůstane

„Tímto krokem společnost připravila svá místa pro ziskové využití kapacit a ekonomickou perspektivu nadcházejících roků,“ uvádí Christian Schiebold, mluvčí koncernu VW.

Plánovací zasedání se týkalo také Škody Auto. Česká značka informovala ve společném prohlášení předsedy představenstva Klause Zellmera a Jaroslava Povšíka, předsedy Podnikové rady Odborů KOVO a místopředsedy dozorčí rady společnosti Škoda Auto zaměstnance, že výroba elektrického modelu Enyaq zůstane v Mladé Boleslavi.

„Je (to) důležité rozhodnutí pro rozvoj celé společnosti Škoda Auto a je současně zcela v souladu s naší dlouhodobou strategií Next Level Škoda Strategy 2030 a ambiciózními cíli v oblasti udržitelnosti,“ komentuje Zellmer. Základem značky je podle jejího šéfa „pokročilá elektrifikace modelového portfolia a uvedení šesti nových elektromobilů, mezi nimiž hraje zásadní roli příští generace modelové řady Enyaq na modernizované platformě“.

„V létě odbory spekulovaly o tom, že by se Enyaq mohl vyrábět jinde, například v Německu,“ připomíná ČTK.

„Zachování výroby elektrických vozidel v České republice je skvělou zprávou i pro místní průmysl a hospodářství celé země. Vedle elektromobilů se v Mladé Boleslavi vyrábějí rovněž bateriové systémy pro plně elektrické modely Škoda i vozy dalších značek koncernu Volkswagen,“ uvedl Zellmer a dodal, že ještě letos Škoda podle plánu dále rozšíří kapacitu výroby bateriových systémů. „Neustále také vzděláváme naše zaměstnance, a zajišťujeme tak budoucí konkurenceschopnost. K dnešnímu dni už bylo proškoleno přes 24 tisíc zaměstnanců tak, abychom je připravili na požadavky elektromobility a zároveň zajistili pracovní místa v našich závodech,“ dodal.

Rozhodnutí dozorčí rady koncernu vítá Jaroslav Povšík, zastupující odboráře Škody Auto. „Považujeme ho za projev důvěry ve strategii automobilky Škoda Auto i ve schopnosti a vysoké nasazení našich zaměstnanců. Zároveň se jedná o významný signál do budoucna, že v českých závodech bude zabezpečena výroba automobilů na obou platformách, se spalovacími motory i s elektrickým pohonem, což znamená také zajištění zaměstnanosti,“ komentuje předseda Podnikové rady Odborů KOVO a místopředseda dozorčí rady společnosti Škoda Auto.

Hlavní závod v Mladé Boleslavi prošel v roce 2020 modernizací, která díky investici 32 milionů eur umožňuje paralelní výrobu vozů se spalovacími motory na platformě MQB a elektromobilů na platformě MEB, tím se nemůže pochlubit žádná jiná továrna koncernu Volkswagen. „Tato ojedinělá flexibilita nám dává široké možnosti, jak rychle a pružně reagovat na vývoj poptávky zákazníků v budoucnosti, což je další garance vysoké efektivity výroby a dlouhodobé zaměstnanosti v našem největším výrobním závodě s přesahem na dodavatele,“ komentuje Povšík.

Reorganizací k prosperitě

Nejnovější plánovací kolo vedení německého koncernu okomentovalo také vedení značky Volkswagen. Tu vede bývalý šéf Škody Thomas Schäfer. „Náš průmysl čelí složitým výzvám, protože prochází transformací, která probíhá za obtížných obchodních podmínek. O to důležitější je, abychom na budoucnost připravili naše jednotlivé závody a výrobní síť Volkswagenu v Německu. V rámci našeho výkonnostního programu tento nově schválený plán alokace vozidel významně přispěje k silné, konkurenceschopné značce VW,“ řekl Schäfer. Ten má za cíl dosažení provozní marže 6,5 %, téměř dvojnásobné oproti současným úrovním, a to i díky programu efektivity charakterizovaným úsporami a snížením nákladů ve výši 10 miliard eur do roku 2026.

Efektivní přidělování vozidel jednotlivým fabrikám a zvýšená produktivita mají být klíčovými prvky strategie automobilky pro budoucnost. „Přechod na elektromobilitu využíváme jako příležitost ke snížení složitosti našich výrobních operací a zvýšení efektivity našich závodů ještě dále. V našich závodech systematicky spojujeme vozidla založená na stejné architektuře napříč všemi značkami. Tím ušetříme značné investice do integrace různých architektur vozidel. Spíše chceme, aby naše závody vyráběly několik různých modelů na technickém základě architektury jednoho vozidla,“ vysvětlil Christian Vollmer, člen představenstva značky Volkswagen pro výrobu a člen rozšířeného výkonného výboru pro výrobu.

To kromě elektromobilů ilustruje též příklad připravených spalovacích modelů, jejichž výrobu nyní koncern chystá. Technicky spřízněné a společně ve Škodě Auto vyvíjené modely Superb a VW Passat se budou vyrábět pohromadě v bratislavské továrně koncernu Volkswagen. Stejně tak dostal Seat na starosti vývoj a výrobu připravovaných malých elektromobilů značek Škoda, VW a Cupra.

„Společnost a podniková rada prokazují svou schopnost spolupracovat při hledání solidních řešení, která spojují nejlepší možné ekonomické využití továren a jasné vyhlídky pro naše pracovní síly,“ okomentovala šéfka odborářů německé značky Daniela Cavallo.

Automobilka naplánovala, že závod ve Wolfsburgu bude kromě modelu ID.3 vyrábět druhý elektrický vůz. Počínaje rokem 2026 má z montážních linek sjíždět velké množství plně elektrických SUV pro velkoobjemový segment A. „Robustní využití závodu zajistí i jeho výroba nejprodávanějšího VW Golfu a nové generace Tiguanu. Od roku 2025 se bude v hlavním závodě vyrábět také nástupnický model Tiguan Allspace,“ uvádí Christian Schiebold.

„Během plánování alokace závodu bylo rozhodnuto, že není potřeba stavět další závod ve Wolfsburgu Warmenau. Místo toho budou do stávajících a modernizovaných struktur hlavního závodu integrovány nové elektrické modely založené na architektuře SSP, které budou představeny na konci dekády.“ Schiebold také potvrdil, že ikonický model VW Golf dorazí v budoucnu jako elektromobil na této nově vyvíjené architektuře (SSP).

Závod v Osnabrücku má také pokračovat ve spolupráci s Porsche, vedle výroby spalovacích vozidel Arteon a T-Roc kabriolet.

Neustále oddalovaný projekt Trinity, ze kterého má vzejít vlajková elektrická loď značky, pokračuje. Koncern nově rozhodl, že oproti původním plánům vyrábět ho ve Wolfsburgu, se o jeho produkci postará závod v saském Cvikově (Zwickau). Automobilka tento týden oznámila, že kvůli poklesu poptávky a dotací omezí výrobu dvou modelů elektromobilů – v Drážďanech a právě ve Cvikově.

Volkswagen ve Cvikově vypověděl ke konci roku podnikovou dohodu z roku 1991 o třísměnném provozu. Cílem je dosáhnout nové dohody, „která zohlední současnou situaci na trhu a zajistí ekonomickou životaschopnost závodu“, uvedl mluvčí.