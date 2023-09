Amerika neuvěřitelně investuje, v Evropě se jen řeční, lamentuje šéf Škody

Autoprůmysl se mění. Aktuálně se objevuje mnoho firem – značek, dodavatelů, startupů –, které nikdo nezná. Jednoznačně se ukazuje drtivý nástup Číny. Chce ukázat svou sílu. Mnoho tradičních značek včetně Škody vynechalo veletrh IAA Mobility v Mnichově, který je jakýmsi pokračovatelem německého autosalonu, který byl ve Frankfurtu.

Je to přesně tak, noví hráči hledají příležitosti k vytvoření povědomí o své značce. To my nepotřebujeme, naše značky – Škoda, Volkswagen nebo Audi – jsou dostatečně známé. Prostředky, které bychom na tuto akci použili, můžeme využít jinak, efektivněji. Otázkou také je, jaké publikum taková akce jako IAA Mobility do Mnichova přitáhne.

Baví ještě lidi auta?

Jsem naprosto přesvědčen, že lidé mají o auta stále zájem. Tohle technologické inženýrské mistrovské dílo obsahuje spoustu digitálních technologií, softwaru. Uvidíme režim autonomní jízdy a podobné věci, takže si myslím, že zájem není problém. Myslím ale, že jej musíme udržovat také dalšími možnými kanály. Existuje tolik digitálních streamovacích služeb! Moje dcera by asi nikdy nešla na autosalon, ale to neznamená, že se o auta nezajímá, že není z určitých aut nadšená. Znamená to pouze to, že získává informace a zpětnou vazbu z toho, co je tam venku, odjinud.