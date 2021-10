VW New Beetle z druhé ruky: na tohoto Brouka pozor, už bývá hodně unavený

To bylo v době, kdy na trh pomalu mířila už nová generace novodobého Brouka. Ale té se věnovat nebudeme a podíváme se na tu starší, pojmenovanou Volkswagen New Beetle.

Ta, ač to bylo docela drahé auto, využívala techniku tehdejšího Golfu. To znamená, že motor není vzadu, ale samozřejmě vpředu napříč. I když si novodobý Brouk našel několik fanoušků, nepůsobí jeho design tak povedeně jako u Mini či Fiatu 500. Je to spíše takové MPV, což má sice výhodu v prostorné kabině, ale praktičnost zase snižuje dvojice dveří a hůře přístupný kufr.