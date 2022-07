Autofotka týdne: Milionové volvo, se kterým si jeho řidič povídá

Jaroslav Hlobil si charismatický kombík pořídil jako ojetý v roce 2008. Tehdy měl na tachometru 157 tisíc kilometrů, nyní ukazuje počítadlo na přístrojové desce 999 999,9 kilometru, protože rovný milion zobrazit neumí – na osmou cifru není místo.

Za těch čtrnáct let tedy ujel pan Hlobil se svým Volvem V70 druhé generace (2000–2007) 843 tisíc kilometrů. „Dlouhou dobu jsem pracoval pro firmu IKEA a pendloval mezi Prahou, Ostravou, Bratislavou a Budapeští, občas jsem jezdil i do Polska. Najet tak přes šest tisíc kilometrů za měsíc nebyl žádný problém,“ vysvětluje.

„Zažili jsme spolu neuvěřitelné věci, navštívili jsme spoustu míst a několikrát mě také přesvědčilo o své odolnosti a bezpečnosti. Mluvím k němu, občas ho pohladím a vždycky mu poděkuju, když mě někam bezpečně doveze. Tak osobní vztah jsem nikdy s žádným autem neměl a taky už nejspíš nikdy mít nebudu,“ dodává.

Po devatenácti letech života a milionu kilometrů je hranatý kombík ve velmi dobré formě. Motor naskočí na první otočení a řízení je pořád přesné. A to všechno proto, že mu jeho majitel věnoval patřičnou péči: „Jezdil jsem s ním hlavně dlouhé trasy a díky nezávislému topení taky nikdy nestartoval za studena. Na výměnu oleje jsem jezdil vždy po předepsaných dvaceti tisících kilometrech a pravidelně jsem ho měnil i v převodovce. Taky do nafty jsem přidával aditiva,“ popisuje Jaroslav Hlobil. Auto má stále původní motor, turbo i výfuk. Řadový pětiválcový turbodiesel má výkon 120 kW a 340 Nm.

Jen zhruba ve 350 tisících jsem měnil vstřiky – jeden odešel, tak jsem raději vyměnil všechny. Někdy v té době jsem musel vyměnit převodovku, ale od té doby jsem na té nové najel přes 650 tisíc kilometrů a funguje bezvadně,“ říká Jaroslav Hlobil. Celkem se dvakrát měnily přední tlumiče a jednou zadní, jednou se nahrazovala poloosa a podtlakový ventil turba, dvakrát se měnilo uložení motoru a tlumičů. To je ale z větších zásahů vše. Další drobné opravy se týkaly prvků, jež se s vysokým nájezdem mění pravidelně.

Nejprve bylo volvo v rukou pražských servisů, posledních pět set tisíc kilometrů je pod dohledem servisních techniků autorizovaného dealerství v Olomouci.

„O moje auto se už roky starají stejní mechanici a dělají to velmi pečlivě. A můj osobní technik má moje auto dokonale přečtené – co řekne, to se stane,“ popisuje Volvista.