Volvo bude auta vylepšovat přes internet, o data řidič nepřijde

Volvo si s elektromobily dalo poměrně na čas, ovšem první zhmotnění v podobě XC40 Recharge zanechalo velký dojem.

Zaprvé skvěle jede. A to ne tak, jak byste od „krabicoidního“ SUV čekali – akceleruje jako raketa, na každé nápravě je totiž 150kW motor, dohromady dají 600 Nm. Kopnutí do zad oprávněně čekáte třeba u BMW i4M50 nebo Porsche Taycan, ale tady prostě překvapí. Podvozek je spíše tvrdší, zhruba tak, že neztratíte povědomí o stavu silnice, než že by to působilo nějaký diskomfort. Do zatáček se i ve vysoké rychlosti vrhá radostněji, než byste od více než dvoutunového vozidla čekali, počítat přece jen musíte s větším nakláněním a s tím, že při slalomu se trochu rozhoupe. K takovému způsobu ježdění se ovšem SUV obecně příliš nehodí. Pochválit musíme i asistenční systémy běžící na hardwaru od Nvidie, dění kolem vozu sledují bedlivě, zatáčky při puštění volantu vykružují plynule a zároveň jejich přítomnost řidiče neotravuje.

Že je XC40 Recharge Volvo poznáte okamžitě. Tradiční hranaté tvary aerodynamice příliš nepřejí, což se odráží ve větší spotřebě. V teplotách kolem bodu mrazu jsme měli dojezd kolem 250 kilometrů v kombinovaném provozu s plným využíváním rychlostních limitů.

Zadruhé, je skvěle vymyšlené. Basové reproduktory ze dveří utekly do palubní desky a jako bassreflexy využívají i výdechů vzduchotechniky, takže ve dveřích vznikl prostor pro doslova obří kapsy na rychlé uložení věcí. Mezi řidičem a spolujezdcem je středová konzole, která zde složí zejména k pohodlnému opření kolene a jako prostor pro držák nápojů a nabíječku telefonu. Škoda je, že zasahuje i k zadním sedačkám.

Hezkou vychytávkou je integrovaný „odpadkový koš“, který snadno vyjmete a vysypete, nebo výklopný háček z přední schránky před spolujezdcem, na který lze pověsit třeba kabelku (nicméně se pak dost houpe, a tak jsme háček moc nevyužili). Po sklopení zadních sedaček vznikne úplně rovná podlaha, v kufru lze část podlahy postavit do vertikální polohy, a vytvořit tak přihrádku, ve které menší zavazadla nebudou létat. Pro kabely pod podlahu sahat nemusíte, jsou uložené v předním kufru, v místech, kde u konvenčních aut bývá spalovací motor.

A do třetice – je to jedno z prvních vozidel na trhu vybavených infotainment systémem Android Automotive. Což znamená, že do něj instalujete aplikace z Google Play (ale jen ty pro verzi Automotive připravené), takže třeba Google Maps nebo Spotify běží přímo na hardwaru vozu, využívají jeho konektivitu a nepotřebují k tomu telefon.

Základní „chlívečky“ s různými kategoriemi nainstalovaných aplikací. Poslouchat muziku jsme mohli například i z audiofilní streamovací služby Tidal. Aplikace Google Mapy slouží pro navigaci, zvládne i naplánování nabíjení a zobrazí i stav akumulátoru při příjezdu do cíle (a více než o dvě procenta se v predikci sekla málokdy).

Nastavení různých funkcí auta řešíte v podobně strukturovaném menu jako znáte z chytrých telefonů, jen má menší hloubku podskupin. Celek funguje výborně, překvapil jednoduchostí, takže není důvod remcat na ovládání přes dotykovou obrazovku. Aplikací zatím není mnoho, ale i to se má postupně měnit.

Vzduchem

Všechny vozy Volvo od roku 2023 a všechny elektromobily Volvo od 2022, vyjma několika konfigurací XC40 (které měly starší verzi infotainment systému), dostanou OTA (Over The Air – „vzduchem“) aktualizace. To znamená, že pro nahrání opravného či vylepšeného softwaru nebudete muset jezdit do servisu, ale nahraje se přes internet.

Více odkrýváme v rozhovoru s „ředitelem pro digitální zkušenost“ Davidem Holečkem. Nenechte se zmást českým jménem, po úvodním českém pozdravu jsme museli přejít do angličtiny.

Jak často a při jakých příležitostech budete aktualizace vydávat?

Počítáme se zhruba čtyřmi až osmi aktualizacemi za rok, nejčastěji to bude kolem pěti menších aktualizací a jedné větší. Naše infotainment systémy jsou postavené na Android Automotive, což je verze operačního systému Android, který sám má roční cyklus vydávání nových verzí. Samozřejmě víme, že verze pro automobily je od vydání například pro chytré telefony oddělená, ale chceme systém větších ročních updatů dodržovat.

Jak dlouho bude automobil aktualizace dostávat? U chytrých telefonů jsou to nejčastěji tři roky, předpokládám, že u automobilů to bude déle.

Určitě plánujeme podporu delší než třeba u chytrých telefonů. Na druhou stranu předchozí generace aut, a to platí pro většinu automobilového průmyslu, v podstatě žádné aktualizace nedostávaly. Zákazník dostal to, co bylo aktuální, když vozidlo koupil. A to bylo vše, vyjma třeba nějakých drobných oprav. Se stávajícím infotainment systémem a OTA aktualizacemi vám vlastně umožníme mít každý rok o něco lepší auto, po mnoho let, což bylo doteď nemyslitelné. Jsme rádi, že můžeme prodlužovat životnost auta novými funkcemi.

Menu „nastavení“ v Android Automotive

Co vše se pomocí OTA aktualizuje? Zábavní systém a jeho aplikace, systémy asistence řidiče, nebo i další řídící jednotky vozu, včetně třeba nastavení výkonu nabíjení a kapacity akumulátoru?

Můžeme aktualizovat všechny softwarové komponenty vozidla. Aplikace v infotainment systému aktualizujeme již od roku 2015. U Android Automotive to u aplikací třetích stran bude klasicky skrze obchod Google Play, a je tedy na jejich vývojářích, jak často je budou aktualizovat. Navigace, tedy Google Mapy, jsou z cloudu aktualizované průběžně tak, aby byly vždy aktuální, v tomto smyslu se auto vylepšuje v podstatě každý den.

Co se týče našich vlastních aktualizací, která se týkají všech softwarových součástí vozu, to se bude trochu lišit podle legislativních pravidel země, ve které je vozidlo registrováno.

Je aktualizace zábavního systému pro uživatele povinná, respektive, pokud by se mu vylepšení nebo nové rozhraní nelíbilo, může se vrátit na předchozí verzi?

Ne, uživatel nemá možnost vrátit se k předchozí verzi, jakmile update provede. Zároveň ale nebude nucen aktualizaci absolvovat, je to čistě jeho rozhodnutí. I když provedení aktualizace podporujeme, protože aktualizaci jsme vydali z nějakého důvodu a považujeme ji ať již pro provoz auta nebo uživatelský zážitek za přínosnou.

Budou tyto aktualizace zdarma všechny, nebo se některé chystáte zpoplatnit?

Aktualizace jsou, a co zatím plánujeme i budou, zdarma. Může se ale stát, že vytvoříme aktualizaci, která do vozidla přidá nějakou novou zásadní funkci nebo systém, který ve voze nebyl, a takovou aktualizaci si umí představit i zpoplatněnou.

Je tedy systém připraven na „feature as a service“, tedy funkce jako služba, kdy bude možné některé prvky výbavy skrze aktualizaci dokoupit, nebo si dokonce předplatit?

Určitě v tom vidíme příležitost, pokud jde o nějakou úplně novou funkci nebo zásadní vylepšení. Například naše sesterská společnost Polestar již třeba vylepšení výkonu vozidla jako placený update nabízí. Možnosti vidíme i u předplatného, Google Services jsou součástí našich Digital Services, což je velký balík služeb, a třeba v ČR jsou po čtyři roky zdarma a pak jsou za poplatek.

A není to jen kvůli nákladům na přidání nových funkcí, ale i proto, že na rozdíl od jiných automobilek jsou součástí těchto služeb i data. Všechna data, která potřebujete pro provoz služeb a aplikací v autě. Nemusíte si tedy dělat starosti se spotřebou dat poslechem hudby či dalšími službami.

OTA aktualizace budou fungovat i pokud si zákazník digitální služby nepředplatí, ty pokračují. Na ostatní služby budete po čtyřech letech potřeboval předplatné. Zákazník nemá řešit konektivitu a objem dat, zákazník chce, aby mu fungovaly služby, které chce využívat. A těch bude stále více, ve druhém čtvrtletí přijdou i videoaplikace, nejprve YouTube, pak i další.

K tomu míří další moje otázka. Když jsem jezdil s XC40, překvapilo mne relativně málo aplikací, které jsem pro Android Automotive v obchodě Google Play našel.

Začali jsme s kategorií multimediálních aplikací, přibudou další v kategoriích parkování, nabíjení a navigace, některé aplikace jsou připravené a další právě vývojáři připravují. A jak jsme zmínili, přijdou i videoaplikace. Nabídka aplikací se značně rozšíří.

Neotevírá to nové možnosti v podobě vylepšení vozu od třetích stran? Kupříkladu grafika displejů by mohla dostat alternativní skiny od umělců, hudebníci by mohli měnit třeba zvukový doprovod v kabině ...

To jsou věci, které prozkoumáváme, ale nejspíše nebudou na třetích stranách, ale budeme je nabízet sami. Nevidím úplně dobrý způsob, jak toto umožnit třetím stranám, jak rozhraní vozu, tak zvuky jsou přímou součástí řidičského zážitku, to nechceme otevírat někomu, aby si s tím hrál, třeba jen kvůli možnému rozptylování řidiče.

Jak probíhá testování aktualizací? Jak velká část probíhá virtuálně, jak velká pak v reálných vozech při provozu?

Děláme oboje. Každé OTA aktualizaci předchází dlouhodobé testování nejprve ve virtuálním prostředí, pak v laboratoři se souvisejícími komponenty vozu, poté jde do testovacích vozů, pak je nahrajeme do naší firemní flotily a teprve poté, po mnoha týdnech testování, ji můžeme nabídnout zákazníkům.

U aplikací v infotainmentu je to zjednodušené, v rámci kategorií jsou šablony, ze kterých musí vývojář vycházet, nemá tedy úplně volnou ruku jako při tvorbě aplikace třeba pro chytré telefony. Spíše je to podobné procesům u Android Auto nebo Apple CarPlay. Jde i o vizuální stránku a chování aplikace, která řidiče nesmí během řízení rozptylovat. Každopádně i tyto aplikace jsou důkladně testovány.

Auta jsou neustále připojená a jistě generují spoustu dat. Jak se s nimi zachází?

Bezpečnost uživatelských dat bereme velmi vážně a vnímáme to jako součást naší pověstné bezpečnosti. Spousta služeb se servery komunikuje, ať jde o navigaci nebo třeba hlasového asistenta, ale o tom je řidič informován a musí s takovou komunikací souhlasit.

Skrze datové připojení můžeme sledovat například opotřebení různých komponent, tato data jsme zatím získávali v servisech, nyní to můžeme dělat průběžně na dálku. Zdůrazňuji, nejde o informace o způsobu ježdění řidiče, ale o technickém stavu komponent.

Mám to chápat jako přípravu služby prediktivní údržby? Že třeba prostřednictvím aplikace řidiče upozorníte na blížící se technický problém a domluvíte s ním návštěvu dřív, než se projeví v provozu?

To je oblast kterou prozkoumáváme a aktivně řešíme, ale ještě není připravena ke spuštění. Umožní to předcházet poruchám a včas pozvat zákazníka na výměnu nebo seřízení některé komponenty.

Neuvažujete na základě získávaných dat i o vytvoření nějakého certifikátu, který by prodávajícímu ojetého vozu usnadnil jeho prodej? Že by jím prokázal skutečný stav a technickou historii vozu?

I to je věc, o které se u nás diskutuje, a lze říci, že na tom pracujeme. Ale zatím to nemá konkrétní podobu.