Volvo slaví 95 let, první byl kabriolet. Pojďte na cestu časem

První volvo opustilo továrnu v dubnu 1927, byl jím kabriolet Automobily pocházející ze Švédska měly vždy pověst solidních vozů. Vedle původně letecké továrny Saab vděčí severské vozy za tuto proslulost hlavně automobilce Volvo, která vyrobila první vůz před 95 lety, 14. dubna 1927. Firma, jejíž jméno znamená latinsky otáčím se, vznikla už o 12 let dříve jako dceřiná společnost známého výrobce ložisek Svenska Kullager Fabriken (SKF). K životu ji ovšem probudili až dva inženýři, kteří se v polovině 20. let rozhodli zkonstruovat původní švédský automobil. Assar Gabrielsson a Gustaf Larson dostali do začátků i výrobní halu a už v červnu 1926 byl na světě prototyp vozu. Automobil označený ÖV4, který neskrýval inspiraci americkými vzory, ale nebyl pro drsné severské klima tím pravým. Hlavně proto, že to byl kabriolet. Dvoulitrový čtyřválec o výkonu 28 koní navíc nebyl příliš silný, přesto se ještě v létě 1927 objevilo i první volvo s uzavřenou karosérií, typ PV4. Obou typů se ale za dva roky prodala necelá tisícovka. Nová automobilka se definitivně prosadila až na samém konci 20. let, kdy se objevil model PV651. Šestiválec pod jeho kapotou dával výkon 55 koní a tento povedený motor automobilka používala (s úpravami) až do konce 50. let. Už v roce 1928 pak Volvo představilo první nákladní vůz a díky výrobě nákladních automobilů a autobusů firma byla už ve 30. letech stabilní. V současnosti osobní vozy Volvo vyrábí společnost Volvo Cars, jejímž většinovým vlastníkem je čínská firma Geely Holding. Společnost Geely automobilku koupila v roce 2010 od amerického koncernu Ford Motor. Ford převzal Volvo Cars v roce 1999 od švédské skupiny Volvo, která se nyní soustředí na výrobu nákladních aut. Volvo Cars v současnosti vyrábí kolem 800 000 vozů ročně. V Evropě má dva závody, ve Švédsku a v Belgii. Loni v listopadu oznámila, že do poloviny tohoto desetiletí chce v Evropě postavit třetí továrnu.