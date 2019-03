Volvo v Ženevě chybí. Posílá za sebe elektrický Polestar

Volvo před třemi lety předvedlo dvě designové studie (k vidění zde). Jestliže z crossoveru 40.1 se vyvinulo loni uvedené Volvo XC40, čas na rozvoj sedanu 40.2 přichází nyní. A nakonec z něj není ani volvo, ani sedan, ale pětidveřový elektrický liftback uvedený pod značkou Polestar jako model s číselným označením 2.



Design novinky jasně zapadá do současné identity automobilky Volvo, zároveň je však progresivnější a sází na ostřejší linie. Nevšedním prvkem u této karosářské formy je „orámování“ celého auta černými lemy – to je typické pro SUV, stejně to ale mají i oblíbená volva z řady Cross Country.

Interiér je pojatý velmi dynamicky. Sedí se nízko, palubní deska elegantně obklopuje přední pasažéry, které podobně jako ve sportovních vozech odděluje vysoký středový tunel. Z něj ještě výš vystupuje obří, 11palcový displej multimediálního systému.

Tvůrci vozu jsou obzvlášť pyšní na kombinaci použitých materiálů. Palubní deska je obložena dřevem a textilním dekorem. Stejně je vyzdobený středový tunel, výplně dveří pak obsahují velký textilní díl, který kryje i reproduktory. Sedadla jsou čalouněna kombinací různých tkanin. Polestar 2 je díky tomu čistě veganským autem – na rozdíl od mnoha jiných luxusních vozů se pro jeho výrobu nebudou používat materiály živočišného původu.

Polestar na zvýšeném podvozku je sice navenek mohutný (na délku má 4,7 metru), ovšem na zadních sedadlech je místo spíš pro děti, zejména kvůli klesající linii střechy.

Výroba v Číně, obchodní model se inspiruje Teslou

Polestar 2 se bude prodávat za ceny od 39 900 eur, tedy lehce nad milionem korun. Má to však háček: až bude v roce 2020 zahájen prodej, prvních dvanáct měsíců se bude dodávat jen úvodní, plně vybavená edice s cenou o polovinu vyšší. Tento přístup kopíruje působení jiného výrobce, amerického Tesla Motors.

Výroba Polestar 2 bude zahájena začátkem roku 2020 v Číně. Čína je také jedním z nejdůležitějších odbytišť, dalším mají být USA, Kanada, Belgie, Německo, Nizozemsko, Norsko a Velká Británie. Zákazníci v těchto zemích se novinky dočkají přednostně, prodej do dalších zemí bude zahájen později.