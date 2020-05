Autofotka týdne: Volvo Polestar SLR jako jednostopý USB disk

Ale právě pro podobné účely má v rukávu jednu důležitou kartu, tou je dceřiná značka Polestar, vlastněná napůl Volvem a napůl mateřským čínským koncernem Zhejiang Geely. Polestar původně začínal jako závodní divize Volva a již dlouhá léta staví výkonné sportovní a elektrické automobily založené na platformách Volvo. A pod režií Polestaru už švédský sportovní motocykl nevypadá tak nereálně.



Polestar letos na jaře vstoupil do partnerství s výrobcem svérázných elektrických motocyklů CAKE. Jeho model CAKE Ösa, který před měsícem zahájil sériovou výrobu, vychází z jednoduché konstrukce trubkového rámu vyztuženého nosnou traverzou sloužící jako nosič pro další příslušenství a zavazadla.

Motocykl s dojezdem na baterii po městě až 100 km umí dosáhnout maximální rychlosti až 90 km/h. To zní zajímavě, nutno ovšem dodat, že při maximální rychlosti by Ösa po dálnici na největší baterii ujela jen asi 20 km. V takovém světle se cena přes 200 tisíc korun (od 8 500 eur) už nejeví tak příznivá.



Polestar je však sportovní značka, proto její pojetí elektrického motocyklu dostal na starost designér Arthur Martins, který během své kariéry pracoval pro řadu automobilových značek jako General Motors, Citroën či Volkswagen, a vytvořil řadu jednostopých konceptů, například Audi Bullcycle.

Pro severskou značku ale do konceptu Polestar SLR - Salt Lake Runner – začlenil designové prvky ze světa Volva. Cílem bylo vytvořit minimalistický design a všechna světla a ovládací prvky prostě skrýt do kapotáže. Aerodynamika je v tomto případě hlavním požadavkem a skoro to vypadá, jako by byl stroj připravený na autonomní řízení a jízdy bez lidského řidiče. Na fotkách vypadá spíš jako přerostlý, designově vymazlený USB flashdisk.



Salt Lake Runner svým názvem odkazuje na solné pláně, kde se lámou rychlostní rekordy, proto je dělaný na jízdu rovně kupředu. Má sedlo, pod kterým se ukrývá pistole konektoru nabíjení a karoserie pěkně zakrývá hlavní výplň, kterou budou baterie.

Podle vyjádření konstruktéra pokračují práce na sériové verzi určené do provozu. Pokud by dokázala kombinovat prvky CAKE Ösa s kapotážemi SLR, mohla by sériová verze zajímavým způsobem obohatit nabídku švédské značky o elektrické městské vozítko, za které by se Volvo rozhodně nemuselo stydět.