Musk vystoupí před investory. Čeká se, že prozradí něco o nové, levné tesle

„Musk řekl, že vyrobit cenově dostupné auto bylo jeho snem od nástupu do společnosti,“ píše Reuters. „Tesla vstupovala na trh s nabídkou prémiových modelů. Musk tak minul své původní cíle nabízet cenově dostupné elektrovozy vozy atraktivní pro masový trh.

Reuters připomíná Muskovo prohlášení z roku 2006, kdy odhalil svůj „tajný“ velký plán cenově dostupné elektromobility. „Takže ve zkratce, hlavní plán je: Postavit sportovní auto, použít vydělané peníze na stavbu cenově dostupného vozu a použít peníze z něj k vytvoření ještě dostupnějšího auta.“

V současnosti nejlevnější auto Tesly je po nedávném snížení ceny Modelu 3 za 42 990 dolarů, v přepočtu asi 943 000 korun. Americké vládní pobídky cenu srazí na 35 000 dolarů (768 000 korun), od března se očekávají ještě další pobídky, které by cenu mohly ještě snížit.

Musk ovšem tvrdí, že Tesla dokáže nabízet „malý, přesvědčivý elektromobil“ za 25 000 dolarů (549 000 korun). Poprvé to prohlásil v roce 2020 s tím, že auto by mohlo dorazit do tří let. Musk je optimistickými časovými rámci svých prohlášení, která ovšem Tesla nedokáže dodržet, známý. Na futuristický cybertruck v sériové podobě publikum marně čeká od roku 2019.

V říjnu roku 2022 Musk řekl, že Tesla pracuje na vozidle nové generace.

Model 2, jak se nové, lacinější tesle neoficiálně říká, má podle odhadů Pierra Ferragu, vedoucího partnera společnosti New Street Research a odborníka na technologické inovace, být o 15 procent menší, o 30 procent lehčí a bude mít o 25 procent kompaktnější baterii než Model 3. „Optimalizace výrobních procesů a vylepšení v podlaze, karoserii a hardwaru také povede k úspoře výrobních nákladů ve výši 37 procent,“ cituje odborníka magazín Motorbox.

Analytik Guidehouse Insights Sam Abuelsamid se domnívá, že odhalení nového Modelu 2 je vysoce pravděpodobné, ale ve specifické verzi pro čínský trh s menší baterií a kratším dojezdem. Zatímco verze Long Range, která je atraktivnější pro americký trh, by byla uvedena později. Po internetu už kolují špionážní fotky maskovaného prototypu nového modelu (zde).

Francouzský portál Caradisiac upozornil na oficiální video, které Tesla uveřejnila na Twitteru 23. února. V čase 11 minut a 39 sekund je záběr na designéra značky při skicování. Některé z obrázků na stole by mohly přibližovat podobu chystaného modelu.

Nová fabrika v Mexiku

Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador s koncem února prozradil, že Tesla postaví svůj nový závod ve městě Monterrey v mexickém státě Nuevo León. Obrador o podmínkách výstavby v pondělí telefonicky hovořil s Elonem Muskem. Podle zdroje agentury Reuters obeznámeného se situací bude investice do továrny na počátku činit zhruba miliardu dolarů (přes 22 miliard korun) a v dalších fázích by se její celková výše mohla vyšplhat až na deset miliard dolarů.

„Bude to představovat velkou investici a velmi mnoho pracovních míst,“ uvedl mexický prezident. Investici popsal jako „automobilovou továrnu“, která bude „velmi velká“. Musk již v uplynulých měsících avizoval, že Tesla představí plány na novou továrnu.

Monterrey je průmyslovým centrem na severovýchodě Mexika. V minulosti se prezident stavěl k výstavbě závodu ve státě Nuevo León odmítavě. V regionu je totiž nedostatek vody a prezident ještě minulý týden říkal, že pokud bude v oblasti málo vody, Tesla tam stavět nebude. Nyní ale firma podle prezidenta nabídla sérii závazných návrhů, jak problém s vodou řešit.

„Byl velmi vstřícný, pochopil naše obavy a přijal naše návrhy,“ řekl AMLO, jak se mexickému prezidentovi podle začátečních písmen jeho jména v Mexiku běžně říká. „Chci poděkovat panu Elonu Muskovi za to, že byl velmi uctivý, pozorný a chápal důležitost řešení problému nedostatku vody,“ dodal prezident.

Zmíněné závazky zahrnují využívání recyklované vody v celém výrobním procesu elektromobilů, včetně lakování.

Prezident řekl, že další podrobnosti budou oznámeny na středečním dni pro investory. Další závazky pak budou podle prezidenta oznámeny příští týden.

Tesla měla o výstavbu závodu v Mexiku zájem už dlouho, na konkrétní lokalitě se ale dosud nemohla dohodnout. Prezidentovým oznámením tedy končí týdny spekulací ohledně toho, kde v Mexiku nakonec firma začne stavět, uvedla agentura Bloomberg.

Loni v červnu musely úřady státu Nuevo León omezit přístup k vodě, protože hrozilo, že přehrady budou na suchu. Mexická vláda dokonce požádala průmyslové podniky a zemědělce v Monterrey, aby nabídli část své vody obyvatelstvu. Prezident pak firmy v oblasti vyzval, aby spotřebu vody snížily.

Tesla už narazila na obavy z nedostatku vody při plánování jedné ze dvou nových továren na výrobu automobilů, které otevřela v loňském roce. Musk se sice otázce na tento problém v srpnu 2021 vysmál, což ale nakonec přispělo ke zpoždění, kvůli němuž továrna zahájila výrobu až o sedm měsíců později.

Avizovaná továrna by byla prvním závodem Tesly na jih od hranic Spojených států a byla by součástí Muskových plánů na rozšíření globální výroby. Přidala by se k novým závodům v Austinu v americkém státě Texas a v německé metropoli Berlíně.

Mexický prezident uvedl, že jeho země nebude schopna poskytnout dotace na baterie či polovodiče srovnatelné s pobídkami, které teď poskytuje americká vláda. Nejistota ohledně lokality v Mexiku vyvolala marketingovou bitvu mezi jednotlivými státy, jejichž představitelé se snažili přilákat investice právě do svého státu.

Výroba elektromobilů se v Mexiku rozvíjí především díky pokračující poptávce po těchto vozidlech ze zahraničí. Například německá automobilka BMW oznámila novou investici za 800 milionů eur (téměř 19 miliard Kč) v mexickém státě San Luis Potosí. Další automobilky, jako například americká General Motors, mají také v plánu výrobu elektromobilů v Mexiku rozšířit.