Toxická Tesla. Vizionářská značka trpí a není to kvůli tweetům Elona Muska

Tesla radikálně zlevňuje své modely. Tesla odkládá produkci Cybertrucku. Tesla nepočítá s novým modelem, který by nahradil 11 let starý vlajkový model S. Akcie Tesly zaznamenaly rekordní pokles. Elon Musk se zapsal do Guinnessovy knihy rekordů jako člověk, který nejvíc zchudl.

Zavřete oči a zamyslete se. Kdy jste naposledy slyšeli o značce Tesla a jejím majiteli Elonu Muskovi něco pozitivního? Nepamatujete? Správně. Časy, kdy Muska následovala armáda oddaných jako pohádkového krysaře, jsou pryč.

Co se tedy největšímu automobilovému love brandu na světě stalo?