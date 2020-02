Tesla 3 mezi nejprodávanějšími v Evropě, podívejte, jak se vyrábí

Celkový objem registrací osobních aut vzrostl v prosinci 2019 meziročně o 21% na 1 258 412 kusů, což je nejvyšší úroveň, která byla kdy v tomto měsíci zaznamenána. Není za tím ale třeba hledat vyšší kupní sílu zákazníků, ale emisní normy a předpisy.

Výrobci a prodejci se snažili na poslední chvíli zaregistrovat co nejvyšší počet vozů, které se ještě nebudou počítat do nových předpisů. Ty automobilkám předepisují od roku 2020 platit pokuty za překročení průměrných flotilových emisních limitů ve výši 95 g CO 2 na kilometr.



Výsledky ovlivnily i změny v daňových předpisech několika největších zemí – Francie a Švédsko mění zdaňování vozidel podle emisí CO 2 , protože právě v těchto státech narostly registrace skokově – ve Francii o 27 %, ve Švédsku dokonce o 109 %. Nizozemsko zase zvýšilo zdanění firemních elektromobilů ze 4 na 8 %, proto tam registrace vyskočily o 113,9 %.

Právě nizozemské prodeje se zasloužily o šokující výsledek Tesly 3 nejvíc. Právě kvůli omezení podpory na elektromobily od letošního roku nakupovali zákazníci na poslední chvíli. „Web Kenteken Radar, který sleduje registrace aut v Nizozemsku, informuje, že prodeje Tesly Model 3 klesly z 12 123 aut v prosinci na 43 vozů,“ všímá si magazín Autoforum.

S výjimkou Norska a Litvy rostly prodeje ve všech 27 sledovaných evropských státech. Ve 23 byl meziroční růst dvouciferný.

Z toho všeho profitovala právě Tesla 3. Poptávka po elektrických autech vzrostla v prosinci meziročně o 69 % na 132 000 kusů. S 22 100 registrovanými vozy se Tesla 3 dostala na třetí místo mezi všemi nejprodávanějšími modely. Předstihly ji jen Renault Clio (27 516 ks) a VW Golf (30 653 ks). Velký růst registrací zaznamenaly i Renault Zoe (4 855 ks) a Audi e-tron (4 132 ks).

I přes to loni opět vzrostly celkové průměrné emise CO 2 aut v Evropě. „Nárůst počtu registrací může vypadat jako dobrá zpráva, ale nejnovější data společnosti JATO vyprávějí jiný příběh. Průměrné emise se u pěti největších evropských trhů nezlepšily. Do října 2019 činily celkem 122,5 g/km, což je o 1,2 g/km více než za celý rok 2018,“ poznamenal Felipe Munoz, globální analytik společnosti JATO.