Expedice sámoška. Japonec, se kterým je i cesta pro rohlíky dobrodružstvím

Kategorie SUV vládne prodejům a „esuvizují“ se i modely klasických kategorií. „Vyheverovanou“ verzi před lety dostalo i Subaru Impreza. Model XV hraje na outdoorovou notu. Je to auto pro ty, komu jsou esúvéčka proti srsti, ale vyšší světlost při cestě úvozem k horské chatě, ale i v „městské džungli“ jim přijde vhod.

XV je na přelomu generací, ta nová s označením Crosstrek přijde na český trh koncem letošního roku, jak je ovšem u Subaru obvyklé, jedná se v podstatě o velkou modernizaci. I současný model ještě dokáže leccos zajímavého nabídnout. Větší světlost, rozšířené lemy blatníků, výraznější přední nárazník. Zálesácký sourozenec imprezy umí zaujmout. K velmi dobré jízdní stabilitě navíc XV oproti ní přidává i velmi dobrou průchodnost terénem. Ač vypadá jako přerostlý kompaktní hatchback, s terénem si poradí mnohem lépe než kdejaké dobrodružně laděné SUV. Kombinace nadprůměrné světlé výšky 220 mm, stálého pohonu všech kol a malých převisů karoserie mluví za vše. Terénní režim X-Mode s možností nastavení na kluzký nebo měkký povrch pomůže vyhrabat auto i z napohled neřešitelné situace. Na silnici zase pomohou dva režimy systému SI-Drive.

Outdoorový hatchback nezapře soutěžácké know-how japonské značky. Poznáte to podle tuhé konstrukce, skvělého posazu za volantem, ale i výborných jízdních vlastnosti i pečlivě vyváženého a dostatečně strmého řízení. V této třídě budete jen stěží hledat lepší. Stálý pohon všech kol zajišťuje výbornou trakci a tuhá platforma je odolná vůči kroucení. Společně s vypiplaným robustním podvozkem s dvojitými lichoběžníky vzadu se stará o jisté chování i na rozbité silnici.

Stará škola ctí Cimrmana

Odezva atmosférického dvoulitrového boxeru s protiběžnými písty s výkonem 110 kW (150 k) je oproti minulosti bezprostřednější. Mild-hybridní ústrojí, jehož přínos si uvědomíte hlavně díky plynulejším rozjezdům, řidiče Subaru XV nijak nelimituje. Elektromotor integrovaný v převodovce CVT Lineartronic funguje už lépe, než dřívější převodovky s plynulým převodem. K dává k dobru dalších 12,3 kW (16,7 k) a k točivému momentu elektromotoru 194 Nm přidává dalších 66 Nm. Komponenty hybridu přidaly na hmotnosti přibližně 110 kg hmotnosti. To není zrovna málo. Jsou ale uloženy blízko těžiště tak, aby to mělo co nejmenší vliv na jízdní vlastnosti auta.

Implementace mild-hybridního ústrojí je jakýmsi odpustkem novému evropskému eko-náboženství v duchu cimrmanovského „můžeš podlézt, ale potom se musíš zase rychle narovnat“. Výhodou je plynulejší nástup točivého momentu, a tedy harmoničtější rozjezdy a celkově plynulejší jízda. Ve středních otáčkách má elektromotor asistenční funkci, ale jeho pomoc není nijak výrazná a ani dynamika Subaru XV celkově není nijak hvězdná.

Čistě elektrický režim nemůžete vyvolat tlačítkem, vše je zcela v kompetenci řídicí elektroniky. Při hodně lehké noze, poté, co je motor zahřátý a baterie je dostatečně nabitá, lze ale jezdit opravdu jen na elektřinu. V přístrojovém štítu s dnes už méně obvyklými analogovými přístroji (v kombinaci s malým displejem uprostřed) se rozsvítí kontrolka EV a ručička otáčkoměru se odebere k nule. Chce to ale hodně lehkou nohu, většinou rychlost do 40 km/h, rovinku či jízdu mírně z kopce. Potom ale můžete jet v ideálních podmínkách na elektromotor i mnohem rychleji. Při vhodném profilu trati několik stovek metrů nebo třeba v ideálním případě třeba i kilometr a půl. Systém ale rovněž spoří vypínáním spalovacího motor při dojíždění na červenou na semaforech ještě před zastavením. Palubní počítač nad vším pečlivě bdí a počítá jak čas, kdy spalovací motor neběžel, tak i uspořené palivo. Li-ion akumulátor má ale kapacitu jen 4,8 Ah a výkon 0,6 kWh, elektřina se tedy poměrně rychle spotřebuje.

S lehčí nohou se ale lze přiblížit k 7 l/100 km, což je na auto s dvoulitrovým zážehovým agregátem, automatem a pohonem všech kol solidní výsledek. Pokud se nebudete krotit, pak ale samozřejmě spotřeba stoupá, neboť při ostré a rychlé jízdě již elektromotor pomáhá jen minimálně.

Hatchback v outdoorovém hávu

Subaru XV přerůstá kompaktní hatchbacky nejen svou délkou, ale i prostornou kabinou. Dlouhý rozvor se stará o to, že se za sebe pohodlně usadí i dva dlouháni. Sedadla jsou dobře dimenzovaná, sedáky jsou dlouhé a dobře podpírají stehna a u předních oceníte i solidní boční vedení. Vzadu je dostatek místa pro kolena, ale svažující se linie střechy znamená, že prostor nad hlavou je menší než u modelů SUV. Zavazadlový prostor je se svými 340 litrů pro rodinnou dovolenou příliš malý. Po sklopení zadních opěradel navíc vznikne výrazný schod. V interiéru sice najdete pro japonské značky typický mix celé řady různých materiálů, celkový dojem je však dobrý.

Dotykový displej se skleněnou obrazovkou má pěknou grafiku a rychlé reakce. K přepínání funkcí ale slouží klasická tlačítka na její spodní straně a hlasitost rádia na rozdíl od mnohých nových aut ovládáte naštěstí stále ještě klasickým otočným ovladačem, který nahmátnete i poslepu. Ergonomie mnohých dalších ovládacích prvků ale není zrovna nejlepší, na jejich typicky japonskou roztříštěnost si ale musíte zvyknout. Leckdy ovládání není příliš logická, než si na to zvyknete, panuje při ovládání trochu zmatek. Hravé detaily, jako vyobrazená autíčka v displejích, která rozsvěcí světla, směrovky a zapínají brzdová světla ve stejný okamžik, jako řidič, ale rozhodně potěší.

Z auta je výborný výhled, tenké přední sloupky, velkorysé prosklení a vysoká boční skla z XV dělají jedno z nejlépe přehledných aut současnosti. Pochválit je třeba i velmi dobře provedený systém varování před auty v mrtvém úhlu, stejně jako natáčecí Bi-LED světlomety, které reagují na pohyby volantu.

Pokud se jedná o výbavu, tak si nemůžete tradičně u Subaru moc vybírat. Vzhledem k pevně stanoveným výbavám je tak koupě tohoto modelu ideální volbou pro nerozhodné. XV míří na zákazníky, kteří chtějí něco jiného než mainstreamové modely. Zvláště na ty, kteří i když je počasí zrovna „pod psa“, tak si řeknou „skvělé!“ a vyrazí s iks-véčkem na lov nových zážitků. Jezdit s tímto subaru jen po městě a ráno do sámošky pro rohlíky, to by totiž byla škoda. To již je lepší dát do kufru mačky a cepíny, a vyrazit za outdoorovým dobrodružstvím.