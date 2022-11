Solterrou bahnem i asfaltem. Nové subaru má místo boxeru elektromotor

Nejvíce elektrických modelů se dnes nabízí v kategorii SUV o velikosti zhruba Škody Enyaq. Právě proto řada automobilek uvádí svůj první nebo nejdůležitější elektromobil právě v této karoserii a této velikosti. A taková je i novinka od Subaru – Solterra.

Jeho jméno vzniklo spojením slov Sol a Terra, latinských názvů Slunce a Země. Cílem vývojářů bylo udělat elektřinou poháněný model, který by stále zůstal typickým Subaru, jež se neztratí v terénu. Po prvních pár kilometrech myslíme, že Solterra do rodiny Subaru patří, i když je tak trochu nevlastní.

Nízké těžiště, velké světlá výška

S délkou 4 690 mm je Solterra o něco delší než její hlavní konkurenti v podání Hyundai Ioniq 5, Volkswagen ID.4 a ID.5, Kia EV6 i Škoda Enyaq. Nebýt zakrytované masky chladiče, vypadala by Solterra jako klasické spalovací SUV. Nebýt loga na kapotě, určitě bych netipoval, že jde o Subaru, ale spíše například právě o Toyotu. Styl ostře řezaných světel vpředu i vzadu a výrazných lemů podběhů mi zkrátka toyotu připomíná, byť třeba zadní světla stylizovaná do C už na rodinu Subaru odkazují. Výrobce zvolil trochu futurističtější vzhled, aby přilákal nové zákazníky.

Toyotu nezmiňujeme náhodou. Právě její bateriový modele bZ4X je totiž dvojčetem Solterry. Vývoj probíhal společně, obě automobilky složily jeden vývojový tým, který elektrické prvotiny obou značek na společném technickém základu vytvořil. Obě značky dokonce nedávno prezentovaly oba modely najednou porotcům prestižní ankety Evropské auto roku (Car of the Year).

Na vysokém podvozku

Dojem mohutnosti vzbuzují velká kola a zároveň nízká linie střechy. Velmi slušná je světlá výška 210 mm. Autu zvolený design sluší a novinka se najednou zařadila na první místo v nevyhlášené soutěží Miss Subaru. Je mnohem pohlednější než třeba XV nebo Forester.

Interiér je oproti vnějšku už v hlavních rysech shodný s Toyotou. Pro Subaru je to netypické řešení. Nízká palubní deska má poměrně malý volant a přístroje poprvé u Subaru umístěné vysoko nahoře. Ve stejném duchu vyrábí nyní auta Peugeot. Protože jsem právě z jeho vozů na podobné rozmístění zvyklý, nijak mě to nešokovalo a s ovládáním jsem se sžil velmi rychle. S bZ4X je shodné i ovládání převodovky otočným ovladačem na středovém tunelu.

Tradiční výhodu elektromobilů, totiž prostorný interiér, bude i silným prodejním argumentem u Solterry. Vůz má o 10 centimetrů delší rozvor (2 850 mm) než třeba Outback. Vnitřní prostor je nejen dlouhý, ale i široký a nadprůměrně vzdušný, takže pasažéři si nebudou mít, na co si stěžovat. Vzadu je pro ně připraven zavazadlový prostor 452 litrů, do kterých se počítá i prostor pod podlahou na uložení kabelů, bez něj jen 421 litrů. V tomto ohledu výše zmínění konkurenti od Kia, Hyundai, Škody i VW nabídnou víc – od 490 do 585 litrů.

Dojezd přes 400 kilometrů

Solterra stojí na platformě e-Subaru Global Platform vyvinuté s Toyotou výhradně pro elektrické modely. Baterie o kapacitě 71,4 kWh jsou umístěné v podlaze. Verze s pohonem přední nápravy nabídne výkon 150 kW (jeden elektromotor vpředu), ve verzi 4×4 je výkon 160 kW rovnoměrně rozdělen mezi obě nápravy (dva motory o výkonu 80 kW). Pro první verzi výrobce slibuje dojezd 530 kilometrů, pro čtyřkolku 414-466 podle velikosti kol. Dobíjení může probíhat maximálním výkonem až 150 kW.

Auto jsme vyzkoušeli na dvou krátkých tratích – jedna se zatáčkami asfaltová, druhá nezpevněná a terénní. Na asfaltu na nás Solterra udělala dojem komfortně naladěného auta, kterému nízké těžiště dává i překvapivou jistotu v zatáčkách. Hmotnost přes dvě tuny samozřejmě nejde vymazat, ale znát je to spíš na náklonech karoserie než na ovladatelnosti.

Jezdili jsme na uzavřeném okruhu určeném pro trénink rallye, a tam se Solterra normálně pohybovat nebude. Ve městě i na zatáčkovitých okreskách ale svému majiteli dopřeje ideální kompromis mezi komfortem a jistým držením stopy i při silněji stlačeném plynovém pedálu. Maximální výkon není nijak brutální, nezatlačí vás do sedačky, ale je příjemně lineární a vůz zrychluje naprosto plynule. Tím vlastně připomene dnešní spalovací subaru, která se v Evropě spoléhají téměř výhradně na variátorové převodovky (CVT), kterým je tento projev vlastní.

O něco víc jsem se bál terénu, který je normálně doménou Subaru, ale ukázalo se, že zbytečně. Zmíněných 210 mm světlé výšky umožňuje auto zvládnout totéž co Forester nebo Outback (vyzkoušel jsem oba modely na stejné trati). Nechybí tradiční režim X-Mode pro jízdu v blátě či na sněhu. I přes absenci diferenciálů lze projet prakticky cokoli, protože oba elektromotory dokážou pracovat nezávisle na sobě, takže jsme neměli problém v kluzké hlíně, písku, ani s jedním kolem ve vzduchu. S točivým momentem až 335 Nm dokáže solterra v terénu vyjet cokoli, samozřejmě je třeba mít na paměti, že je to stále SUV, ne expediční speciál do Patagonie.

Subaru Solterra - Elektricky do terénu

Při prvním svezení udělalo první sériové bateriové subaru dobrý dojem. Toyota bZ4X jí ovšem vstup na trhu neusnadní. Subaru totiž bude v ČR nabízet pouze čtyřkolku, a to za cenu od 1 580 tisíc korun. Toyota proti tomu startuje na ceně 1 290 tisíc v případě dvoukolky a na 1 450 tisíc korun v případě čtyřkolky. To jsou z určitého pohledu atraktivní ceny, nejen proti Subaru, ale třeba i proto, že plug-in hybridní Toyota RAV 4 startuje na shodné ceně 1 450 tisíc korun.