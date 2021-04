Žádný městský „týpek“ v kovbojských botách. Nové Subaru XV umí i v terénu

E-Boxer od Subaru je něco mezi mild hybridem a hybridem. Jeho elektromotor s výkonem 17 koní nemá na to, aby nějak dramaticky zlepšil dynamiku obyčejného dvoulitru, navíc v situaci, kdy celá hybridní soustava přidá na hmotnosti více než sto kilogramů. Takže lepší zrychlení nebo intenzivnější zatlačení do sedadla při akceleraci nečekejte. Elektromotor má ale točivý moment 66 Nm, který už je znát – a to hlavně v nízkých a středních rychlostech, řekněme do nějakých 80 km/h. Svými rychlými reakcemi dokáže předběhnout zážehový boxer, takže vy máte na plynu pocit, že je auto živější a v městských rychlostech i silnější.