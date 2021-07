Autofotka týdne: První praoctavia měla obytný kufr v základní výbavě

Konstrukční podobu veleúspěšné vývojové řady vozů s páteřovým rámem podvozku a nezávislým zavěšením všech kol formoval především inženýr Vladimír Matouš (1896–1963). Na odpočinek odcházel symbolicky v roce 1959, kdy na silnice vyjel poslední vývojový stupeň, Octavia.

Vladimír Matouš vystudoval ČVUT v Praze, v plzeňském závodě se podílel na licenční výrobě luxusního vozu Škoda Hispano Suiza a v roce 1928 byl v Mladé Boleslavi jmenován vedoucím konstruktérem osobních a lehkých užitkových vozidel. Od roku 1936 působil jako viceředitel automobilky, po krátké poválečné pauze ve službách ministerstva průmyslu se v roce 1948 do Mladé Boleslavi vrátil coby technický ředitel. Než ve třiašedesáti odešel do penze, dovedl do výroby například modely Škoda 1200, 1201 a „mezityp lidového vozu“ Š 440 – tedy „Spartak“, po faceliftu známý jako Octavia.