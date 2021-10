Škoda přestala vyrábět i objednávat karoq. Aut ubývá, mizí i skladovky

Čtenář iDNES.cz Martin si objednal Škodu Karoq v květnu namísto původně vybrané octavie. SUV vyráběné v Kvasinách nakonec vybral poté, co mu dealer oznámil, že by na octavii čekal do příštího roku. Karoq si měl přebírat v těchto týdnech, zatím se mu ovšem prodejce neozval s upřesněním termínu převzetí. Martin už je spíš smířený s tím, že do nového roku vjede s aktuálním vozem. Automobilka totiž byla nucena kvůli nedostatku komponent drasticky omezit výrobu a dodávky aut zákazníkům (čtěte zde).

Čekání na díly a facelift

Ještě před rokem bylo běžné, že automobilky vyráběly daný model auta až do doby, než začne z pásů sjíždět nová generace či facelift. Některé dokonce vyráběly nějakou dobu souběžně obě verze. Nedostatek čipů nejen prodloužil dodací lhůty, ale změnil i toto dlouho dané pravidlo. Některé modely dočasně zmizely z nabídky úplně. Kdo chce například novou Škodu Karoq, má smůlu, do výroby už ji zadat nejde. Facelift přitom ještě nebyl ani odhalen a oficiálně nebylo oznámeno, kdy se začne vyrábět. Může to být ještě letos, ale také příští rok.

Podobné situace způsobují problémy nejen zájemcům o nové auto, ale třeba i leasingovým společnostem. Ty pro zákazníky na jaře objednaly auta a nyní je nedostanou, třeba i jen pár týdnů před slíbeným dodáním zákazníkům. Řešením je v takovém případě nabídnout něco z tzv. skladových vozů, což jsou nejčastěji objednávané specifikace, zadané do výroby předem bez poptávky konkrétního zákazníka. Leasingové společnosti nebo dealeři si taková auta objednávají, aby pak mohli uspokojit zákazníky, kteří chtějí auto okamžitě a jsou ochotní se smířit s tím, že si nemůžou vybrat specifickou výbavu.

Skladovek ubývá

Ale i tato nabídka se výrazně omezuje. Například Citroën měl loni touto dobou v nabídce skoro 1 300 skladových vozů, nyní jich má 212. Dacia nebo Renault úplně zrušily centrální nabídku skladových vozidel a doporučují kontaktovat přímo konkrétní dealery. Škoda Auto podle svého mluvčího Pavla Jíny sama žádné skladové vozy nevyrábí, nechává tuto aktivitu pouze na dealerech nebo leasingových společnostech, pokud tak chtějí učinit samostatně.

„Počet skladových vozů klesá, neboť zájem ze strany zákazníků převyšuje tempo dodávek nových vozů,“ potvrzuje i mluvčí českého Volkswagenu David Valenta. „Importér vždy objednává dostatečné množství skladových vozů v případě uvedení nových modelů na trh a průběžně také doplňujeme skladové zásoby vozů především pro interní použití – služební, marketingové a sponzoringové vozy. Obecně však skladové vozy, které jsou následně ihned k dodání pro zákazníky, objednává především dealerská síť dle jejich ročního plánu a kvalifikovaném odhadu poptávky. Všechny tyto procesy nadále běží a dealeři průběžně skladové vozy objednávají.“



Operativní leasing i na ojetiny

Čím dál víc firem, které jsou dlouhodobě tahouny nákupu nových aut, proto musí hledat nové možnosti provozování firemních autoparků. Omezují proto počet aut ve flotile nebo prodlužují dobu leasingu. Řada z nich by dokonce sáhla i po ojetých autech, jen kdyby bylo možné je pořídit na operativní leasing. Takových nabídek ovšem není mnoho, protože leasingové společnosti se do tohoto byznysu nechtějí příliš pouštět. I relativně zánovní auto po maximálně třech letech užívání už vyžaduje výrazně větší investice do servisu, a složitěji by se proto počítaly leasingové splátky.

„Nezaregistrovali jsme poptávku po operativním leasingu na ojeté vozy. Pro dočasné potřeby našich klientů zajišťujeme možnost střednědobého pronájmu, kterým se dají pokrýt delší dodací lhůty nových vozů,“ říká Aleš Polák, generální ředitel Arval CZ.

Oproti tomu individuální nabídku je údajně připraven vytvořit LeasePlan. Obchodní ředitel Peter Tölgyesi říká: „Operativní leasing ojetých automobilů zpravidla využívají zaměstnanci našich firemních zákazníků, kterým končí pronájem služebního automobilu a chtějí si jej dál ponechat jako privátní klienti. Ale samozřejmě umíme nabídnout operativní leasing ojetého vozu i ostatním zájemcům. V současné specifické době to může být pro některé zákazníky atraktivní varianta.“



Už delší dobu tuto možnost nabízí skupina Emil Frey. „Standardně nabízíme operativní leasing na ojeté vozy od dubna 2020. V rámci tohoto finančního produktu jsou vozy pronajímány soukromým nebo firemním klientům na dobu 12 měsíců, maximální nájezd byl stanoven na 20 000 km. Podmínky pronájmu se neliší od operativního leasingu pro nové vozy, např. zákonné a havarijní pojištění jsou v ceně. V současné době registrujeme z hlediska operativního leasingu na ojeté vozy mírný nárůst poptávky. Nicméně nabídka naopak klesá, a to z toho důvodu, že produkt operativní leasing nabízíme převážně k ročním vozům, kterých je v současné době na trhu nedostatek,“ uvedla mluvčí Radka Matthey.