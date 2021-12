Škoda Auto chystá tři elektromobily, kvůli covidu jí denně chybí stovky lidí

„Když to všechno spočítáme, tak momentálně v Česku máme kapacitu menší o 20 až 25 procent. O to bychom mohli zrychlit, když bychom měli všechny zaměstnance, které potřebujeme,“ řekl člen představenstva Škody Auto Michael Oeljeklaus.

Situaci ve firmě dlouhodobě komplikuje i nedostatek polovodičů. Šéf Škody Thomas Schäfer minulý týden uvedl, že nebýt nedostatku polovodičů, dosáhla by firma letos rekordního výsledku. Místo toho musela letos několikrát výrazně omezit či zcela zastavit výrobu a meziroční pokles ve výrobě odhaduje zhruba na čtvrt milionu vozů.

Vedení automobilky vedle výrobních komplikací prezentovalo i ekologický výhled na nejbližší období. Do roku 2030 budou nejméně polovinu modelového portfolia tvořit elektromobily. Zároveň ve stejném období Škoda uvede Alespoň další tři plně elektrické vozy, oznámil vedoucí podnikové strategie a inovačního managementu Christian Schrader. Zatím má Škoda v nabídce jen jeden vůz na čistě elektrický pohon, a to SUV Enyaq iV.

Tímto plánem zamýšlí automobilka v roce 2030 dosáhnout snížení emisí svých vozů o více než 50 procent oproti roku 2020.

Na začátku letošního roku firma ve svém hlavním závodě v Mladé Boleslavi zahájila také výstavbu a provoz jedné z největších fotovoltaických elektráren v České republice. Čerstvě pak oznámila více než dvoumiliardovou investici do přestavby teplárny Ško-Energo, která teplem zásobuje výrobní závod, ale i domácnosti a další firmy v Mladé Boleslavi. Teplárna bude spalovat pouze biomasu a do provozu by po přestavbě měla vstoupit do konce roku 2025.