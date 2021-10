Škoda Auto na dva týdny zastavuje výrobu. Pojede jen linka v Kvasinách

Automobilka Škoda Auto od pondělí na následující dva týdny zcela zastaví výrobu ve všech třech svých tuzemských závodech, výjimkou bude jedna linka v závodech v Kvasinách na Rychnovsku.

Škoda Auto již dříve uvedla, že kvůli nedostatku čipů výrazně omezí či zcela zastaví výrobu nových aut. Zaměří se na dokončení rozdělaných aut, jejichž počet se dlouhodobě pohybuje mezi 30 až 50 tisíci.



Při této odstávce chce firma dokončit deset tisíc rozdělaných aut, řekl vedoucí komunikace podniku Škoda Auto Tomáš Kotera. Důvodem utlumení výroby je nedostatek čipů, které se využívají v palubní elektronice.

„Při této odstávce se soustředíme na dokončení zhruba deset tisíc rozpracovaných vozů, které tak budeme moci rychleji dodat našim zákazníkům. V pátek 22. října rovněž proběhne plánovaná každoroční inventura zásob a obalů,“ řekl Kotera.

Kotera předpokládá, že dodávky polovodičů se v druhé polovině roku 2022 budou opět stabilizovat. Celá situace spojená se zásobováním by se měla následně zklidnit.

Situace s čipy by se podle Povšíka měla zlepšovat, protože se zlepšuje koronavirová situace v dodavatelských zemích, především v Asii.

Podle předsedy podnikové rady a odborový předák Jaroslav Povšík více zařízení potřebuje čipy, asijské trhy ale podle něj mají přednost. „Celková situace v čipech nám pravděpodobně ani příští rok, určitě ne v první polovině roku, nedovolí plnou nebo nadstandardní výrobu,“ sdělil na Radiožurnálu.

„Myslím si, že to bude dlouhodobý problém, který se bude muset vyřešit novými kapacitami, musí se postavit nové továrny, nevím, jestli to Evropa dokáže,“ řekl Povšík.

Zaměstanci bez pěnez nezůstanou

Zaměstnanci automobilky Škoda Auto, která výrazně omezuje výrobu, už zůstávají doma nikoli za 85, ale za 80 procent průměrného platu, do kterého spadají například i mimořádné roční bonusy.

„Zaměstnanci dostávají 80 procent průměrného výdělku, což jim v podstatě plus minus pokryje jejich denní mzdu,“ řekl Povšík. Dodal, že pro výrobu chybí především čipy do stahování oken zadních dveří, problémy jsou také s čipy do rádií.

„Naší nejvyšší prioritou je a zůstane dlouhodobé zajištění pracovních míst i odpovídající výše náhrady mzdy našich zaměstnanců,“ řekl Kotera.

Škoda Auto loni dodala celosvětově přes milion aut. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích.