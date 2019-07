Na koloběžce vás kolona nezdrží. Dvoukolový seat má i tempomat

Jedna ze značek, která elektrickou koloběžku zahrnula do své regulérní nabídky, je Seat. Jeho eXS KickScooter jsme vyzkoušeli. Pro španělskou automobilku ji vyrábí Segway, jezdí až pětadvacet kilometrů v hodině, dá se nabít z běžné zásuvky a jednoduchým pohybem ji můžete složit do kufru auta.



Do městské mikromobility se pouští značky napříč trhem, kromě Seatu nabízí různá přibližovadla „na poslední kilometr“ třeba BMW.

SEAT eXS KickScooter je k mání od dubna. Automobilka tak podobně jako její konkurenti (o nových nápadech zavedených automobilek jsme psali ZDE) přináší zákazníkům kompletní řešení do přeplněných center měst, kde je popojíždění v kolonách a složité parkování pro řidiče aut doslova očistcem.

V centru velkoměst se člověk potřebuje co nejsnadněji přemístit z bodu A do bodu B. Takzvaný poslední kilometr (v originále last mile) je však na dopravu nejnáročnější. „S autem jednoduše zaparkujete na klidnějším předměstí nebo dále od centra, a v centru už se budete pohybovat svižně a elegantně na elektrokoloběžce. Doprava může být zábava,“ vzkazují Španělé.

Skutečně zábavná, ale na rovném povrchu

V redakci iDNES.cz jsme elektrokoloběžku od SEATU vyzkoušeli a projeli jsme ji v malém městě u Prahy, po pražské náplavce, v parku i na rušných pražských ulicích. A zábava to skutečně byla – pravda, o trochu větší v klidnějším městě a na širších ulicích.

Méně zábavné jsou pak chvíle, kdy vjedete na kostky a přejíždíte koleje tramvají. Pak je třeba dávat velký pozor, a to i tehdy, máte-li zkušenosti s běžnými koloběžkami.

Ostatně, brzy zjišťuji, že elektrická a běžná koloběžka mají společných jen pár odrazů. Na KickScooteru se vlastně jen pohodlně vezete. A pokud je to po kostkovaných silnicích, tajně si přejete širší řídítka, protože jakoukoli nerovnost cítíte v pažích. Stejně tak se nemůžete proplétat po rušných chodnících mezi desítkami lidí.

Ovšem my jedeme na malé skladné koloběžce, po chvíli zjišťuji, že srovnávat ji s tou klasickou či s elektrokolem absolutně nemá smysl.

Jinak je vozítko opravdu k zalíbení – jedním tahem jej rozkládám a zapínám. Je třeba si nainstalovat aplikaci Segway-Ninebot do telefonu, která je dostupná jak pro Android, tak pro iOS. Stažení je zdarma a bez něj se vlastně ani neobejdete, protože jinak nelze koloběžku například uzamknout (nefunguje elektrický pohon a zablokují se kola) nebo si nastavit maximální rychlost či barevné podsvícení stupátka.

SEAT eXS KickScooter Hmotnost: 12,5 kg

12,5 kg Maximální nosnost: 100 kg

100 kg Dojezd: u základního modelu 25 km

u základního modelu 25 km Nejvyšší rychlost: 25 km/h

25 km/h tempomat, omezovač rychlosti, LED osvětlení, podsvícení stupátka, stojánek, brzdová světla

Mozkem celé koloběžky je aplikace Segway-Ninebot pro systém iOS i Android

pro systém iOS i Android Doporučená cena: od 16 300 korun s DPH

Jako u jiných elektrovozítek se i KickScooter páruje s chytrým telefonem přes Bluetooth. Aplikace vám ukáže i stav baterie, ujeté kilometry nebo třeba zvolený jízdní režim. Koloběžka je lehce ovladatelná, tichá a hbitá. Stačí dva odrazy a frčíte...

KickScooter je homologovaný na české silnice a cyklostezky, a tak stejně jako elektrokolo jede maximální rychlostí 25 kilometrů v hodině. V základním provedení se správným módem ujede vzdálenost až 25 kilometrů, s nadstavbovou baterií pak zvládne i dojezd 45 kilometrů – samozřejmě vše záleží na vašem stylu jízdy i váze, kterou na koloběžce vozíte.

Základní model váží 12,5 kilogramů, unese maximálně stokilogramového jezdce a dá se jednoduše složit a odvézt v kufru auta nebo vynést po schodech do práce a schovat pod pracovní stůl.



Baterie se nabije za 3,5 hodiny a stačí jí obyčejná zásuvka. Nabíječka připomíná tu k notebooku.

Pravá jeď, levá stůj

Koloběžka se ovládá jednoduše dvěma páčkami na řídítkách – páčka vpravo rozjíždí výpomoc elektromotoru, ta levá slouží jako elektronická brzda s ABS. Kromě LED osvětlení najdete na řídítkách i displej s jednoduchým ovládáním, který ukáže jezdci aktuální rychlost i kapacitu baterie.

Koloběžka má i nastavitelné LED podsvícení stupátka a tři jízdní režimy – Limit, Normal a Sport, které můžete měnit dvojitým stiskem startovacího tlačítka. Příjemnou drobností je háček, na který můžete zavěsit menší tašku s nákupem a který je zároveň pojistkou v momentě, kdy koloběžku složíte.

A překvapil mne tempomat, jenž se aktivuje pomocí aplikace a umožní vám klidnějšími stezkami frčet svou vlastní rychlostí. Koloběžka má integrovaný stojánek, osmipalcová kola a brzdové světlo. A příjemný detail je plocha stupátka, která zpodobňuje mapu Barcelony.

Luca De Meo, šéf značky Seat představuje elektrokoloběžku

Pořizovací cena základního modelu je 16 300 korun. Seat už svou koloběžku v českých autosalonech od dubna prodává a momentálně se tady prohání asi stovka strojů. Ač není zájem Čechů tak velký, jako je touha po koloběžce ve Španělsku, společnost předpokládá, že toto číslo ještě poroste.



„Především lidé ve městech teprve začínají objevovat výhody mikromobility. V prodeji jsou elektrokoloběžky u většiny dealerů naší značky,“ uvedl Aleš Novák, ředitel divize Seat, společnosti Porsche Česká republika.

Koloběžky se představily prakticky na všech hlavních trzích a objemy narůstají, řádově to nyní budou jednotky až desítky tisíc kusů. „V tomto ohledně určitě hrála roli i spolupráce se sharingovou společností UFO v přímořském španělském městě Málaga a další regionální projekty podporující mikromobilitu ve městech,“ vysvětluje Novák.



Není také divu, velká města omezují vjezd do svých přeplněných center, jiná zase vjezd zpoplatňují. A ani v elektromobilu nemá člověk jistotu, že se včas dostane tam, kam potřebuje, protože kolonám se prostě nevyhne. Koloběžka vás veze vlastní cestou...