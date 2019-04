Stavět jen auta je staromódní. Automobilky plánují cestu vlakem a koloběžkou

Henry Ford kdysi stavěl svět na kola, dnes se jeho automobilka chlubí koloběžkou na elektrický pohon. Ta je teď také hitem Seatu, jeho eXS je v Česku vyprodaný. A Škoda se nejčerstvěji chlubí konceptem kola bez pedálů poháněným bateriemi, na kterém přifrčel na prezentaci značky na autosalonu v Ženevě sám šéf automobilky Bernhard Maier.

Šéf Škody Auto Bernhard Maier na autosalonu v Ženevě představuje elektrický bicykl Klement.

Ne, automobilky nezešílely, jdou s dobou. Trendem dneška je sdílení (půjčování) všeho, od bytů, aut, nábytku až po ty koloběžky. Ulice českých měst zaplňují rychlopůjčovny kol, italská minutová autopůjčovna Anytime nově expanduje i do Prahy. Do měsíce začne nabízet krátkodobý pronájem vozidel. Anytime je jedním z největších poskytovatelů carsharingu na světě a prvním nadnárodním hráčem, který přichází do Česka. V současnosti provozuje více než osm tisíc automobilů ve čtrnácti městech a čtyřech zemích. Stejně jako jinde umožňuje vyhledávat, rezervovat a odemykat auta z mobilní aplikace. Pronájem vozidel lze počítat na minuty, hodiny nebo na dny. Rezervace, vyzvednutí a vrácení auta je samoobslužné. Zájemce o využití služby si stáhne bezplatnou aplikaci a provede online registraci, která trvá pár minut. Ceny u Anytime začínají od 1,99 Kč za minutu použití vozidla, zahrnuje benzin, mytí i pojištění vozu. Součástí je bezplatné parkování v modrých zónách v Praze. Anytime v České republice plánuje v příštích letech investovat až 30 milionů eur, tedy přes tři čtvrtě miliardy korun. V Česku podnikají v oblasti sdílení aut s vlastním vozovým parkem například firmy Car4Way, Autonapůl a Ajo.cz. Celkově je v tuzemsku přes 700 sdílených aut. Funguje ještě sdílení aut mezi studenty Uniqway nebo projekt HoppyGo, který umožňuje sdílení soukromých aut.



Automobilky do toho byznysu chtějí vstoupit také a vydělat na tom, že si dnes lidé stále méně chtějí věci kupovat. Auto je navíc po bydlení druhá nejdražší položka rozpočtu, což vědí a potichu občas i vysloví sami představitelé automobilek. Zákazníci se také nízkým jednorázovým poplatkem za krátkodobé půjčení nechají zlákat jednodušeji.

Výrobci se proto pouští do nových disciplín a nabízejí publiku komplexní řešení mobility, jen vyrábět a prodávat auta se zdá staromódní. V pohledu dneška doprava totiž neobnáší jen jízdu autem, ale také jízdu dalšími prostředky (hromadná doprava, sdílená vozidla, elektrická pohybovadla do města, bicykly, koloběžky...). Automobilky se tak postupně přeměňují na dodavatele mobility – nebudou prodávat auta, ale dopravení člověka nebo nákladu z bodu A do bodu B.

„Představitelé automobilového průmyslu jsou přesvědčeni o tom, že nastane posun od tradičních prodejů k poskytování mobility jako služby. Lídrem se stane ten, kdo nabídne nejlepší zákaznickou zkušenost a podaří se mu skloubit potřebnou infrastrukturu a technologie. Ostatním zbude role subdodavatele,“ uvádí ve své studii KPMG.

Různé digitální platformy pracující s neuronovými sítěmi a umělou inteligencí vám cestu naplánují včetně „záseku“ v zácpě. Něco podobného dnes vlastně už váš mobil umí, stačí používat aplikaci IDOS, která plánuje itinerář z jízdních řádů hromadné dopravy po celém Česku.

Říká se tomu multimodální přeprava, donedávna tento termín znali pouze logistici, takový systém využívá více druhů dopravy při přepravě nákladu. A stejné to může být přece s osobní dopravou. Cesta ode dveří domu k soustruhu, pokladně nebo pracovnímu stolu nemusí obnášet jen jízdu autem, ale také dopravu dalšími prostředky. Modelový příklad si umí vymyslet lidé dojíždějící za prací už dnes: z obce na okraji města se domluví s pár známými a jedou jedním autem společně na páteřní rychlolinky příměstského vlaku, pak popojedou k práci hromadnou dopravou a poslední stovky metrů třeba na skládací elektrické kolobrndě. Že v tom chybí chůze? Ta je v dnešní zrychlené online době moc pomalá, i když je třeba uznat, že se za ty miliony let docela osvědčila.

„Sdílené dopravní prostředky budou v hustě zalidněných městech ulehčovat například denní dojíždění do práce a stanou se nepostradatelnými,“ popisuje Giudo Haak ze Škody Auto. Ve Škodovce takto už dnes pomocí speciální aplikace propojují zaměstnance, aby dojížděli do práce spolu.

Poslední míle

Říká se tomu doprava posledního kilometru (last mile transport), ta nejposlednější část cesty bývá také často ta nejnáročnější. V přeplněných centrech zaparkujete mnohem dál, než byste potřebovali, a pro urychlení si půjčíte koloběžku nebo ulovíte taxi přes aplikaci v telefonu; poslíček zas musí dovézt zásilku do středu města kamsi na pěší zónu a na to se nejvíc hodí třeba bicykl.

Luca De Meo na elektrické koloběžce, kterou má dnes Seat v nabídce.

Fenoménem dneška jsou koloběžky. V Praze se už proslavil americký start-up Lime, jehož bílozelené stroje překážejí v ulicích a často neukáznění jezdci na nich brázdí ulice (čtěte zde). Podle Pedra Fondevilly, který má rozvoj této takzvané mikromobility u Seatu na starosti, je dnes koloběžka (ideálně elektrická) legitimním způsobem městské dopravy; Seat eXS takto ujede na jedno nabití až 25 kilometrů a frčí až 25kilometrovou rychlostí. Stroj přebraný od známého výrobce osobních přepravníků Segway s cenovkou 16 299 korun je podle Filipa Stoulila z českého zastoupení značky obrovským hitem, první várka byla okamžitě vyprodaná.

Souvisí to i s poklesem zájmu nastupujících generací o automobilismus, řízení a vlastnění auta. Fondevilla ovšem uznává, že i v tomto ohledu je třeba regulace, po Evropě už se tak podle něj začíná chystat na lokální úrovni legislativa, která dá koloběžkařům určité mantinely. „Někde požadují, aby měla koloběžka dvě brzdy, jinde mohou jezdit jen v cyklopruzích, některé země dokonce plánují povinnou helmu, registraci koloběžky a pojištění,“ popisuje pro iDNES.cz Fondevilla.

Je to rychlé a díky moderním technologiím, které proces pronájmu usnadní na pár kliků v chytrém telefonu, také snadno dostupné. Navíc to stojí pár desetikorun (jednotek eur), které ovšem ve velkém objemu dělají z toho celého zajímavý byznys. Ford uvádí, že v Londýně každý rok naroste o 15 procent počet objem dopravy užitkových aut kvůli dodávkám do centra města. Online nakupování raketově nabírá na objemu a třeba zrovna Češi se do něj zamilovali. Obraty českých online shopů před uplynulými Vánocemi přesáhly jednu miliardu korun za den. Ty nákupy je ovšem třeba také dopravit do cíle. Rozvážet obrovské zboží malých zásilek ke koncovým zákazníkům klasickými nákladními vozy a dodávkami je ovšem neefektivní.

Americká automobilka tak rozjíždí projekt multimodální přepravy: chytrý software sleduje a shlukuje zásilky, plánuje jim trasu a kombinuje různé druhy přepravy: od kamionu a centralizovaného skladu přes různá decentralizovaná překladiště obsluhovaná malými dodávkami až po kurýry na kolech s nákladním prostorem tvořeným nepromokavým vakem. Není to jen cesta k efektivitě a rychlosti, ale také k úspoře emisí z dopravy ve městech, což je dnes nové obrovské téma autoprůmyslu.

Speciání přibližovadla

Ze speciálního průzkumu KPMG mezi vrcholovými manažery v autoprůmyslu vyplývá, že celkem 77 procent z nich očekává, že tradiční veřejná hromadná doprava během deseti let ustoupí individuálním formám přepravy. A na to budou třeba speciální přibližovadla. Jednoduché vozíky, které pojedou třeba i samy, nebudou v ulicích překážet, než jízdní vlastnosti u nich bude důležité, aby na cestujícího nepršelo, a protože budou sdílené, hodí se taky, aby šel vnitřek jednoduše umýt. Seat, který se dnes staví do role průkopníka této takzvané mikromobility v rámci celého koncernu VW, už vytvořil speciální vozítko. Jeho Minimó je vlastně elektrická čtyřkolová motorka s karoserií. Vůz má integrovaná digitální řešení pro soukromé uživatele i klienty služeb sdílení automobilů na základě digitálního klíčku a bezdrátové technologie Android Auto.

„Dostali jsme tento projekt na starosti také proto, že jsme v metropolitním prostředí Barcelony se všemi potížemi, které velké město má. Jsou zde velké zkušenosti s různými jinými druhy dopravy,“ popisuje šéf Seatu Luca de Meo. „Většina městských cest je dlouhých šest až osm kilometrů, takže nepotřebujete klasické čtyřmetrové auto, to jsou věci, které máme vyřešit,“ vysvětluje.

Současné carsharingové společnosti jsou podle něj ekonomicky neúspěšné hlavně kvůli tomu, že používají pro krátkodobé pronájmy naprosto nevhodná auta. „Na párkilometrovou cestu městem přece nepotřebuji velké a bohatě vybavené auto jako je VW Golf. Na vnitrostátní let si taky nevyberu Boeing 747,“ přirovnává. „Klasická auta, která se dnes pro tyto projekty využívají, toho umí mnohem mnohem víc, než se od nich pro tyto účely žádá. Snažíme se navrhnout vozidlo, u kterého můžeme zredukovat provozní náklady,“ vysvětluje.

Spolupráce

Podle de Mea je třeba i v tomto spolupracovat napříč trhem. Minimó je podle něj produkt, který může použít jakákoliv značka, ať už zevnitř nebo zvnějšku koncernu. „Logo značky se u Minima zobrazuje na displeji, takže se dá lehce změnit,“ dodává.

Protože pro sdílení různých druhů dopravy a služeb je třeba spolupráce, shlukují se výrobci do různých partnerství. Daimler a BMW tak například letos v únoru oznámily, že prohloubí spolupráci ve službách v oblasti mobility. Do sdílených služeb, parkování, nabíjecích stanic pro elektromobily a multimodální přepravy investují dohromady jednu miliardu eur (25,6 miliardy korun). Spolupráce zahrnuje vytvoření pěti společných podniků: Reach Now pro multimodální služby, Charge Now pro nabíjecí systémy, Free Now pro sdílenou taxislužbu, Park Now pro parkování a Share Now pro sdílení osobních aut. Po celém světě by tak mělo vzniknout až tisíc pracovních míst.

Vedle krátkodobých pronájmů automobilů prostřednictvím aplikací v chytrých telefonech chtějí rovněž konkurovat firmám, jako je Uber či Lyft ve sféře sdílené taxislužby.

Společnosti chtějí vytvořit jediné portfolio služeb, integrovat všechny systémy a vybudovat flotilu samořízených elektromobilů, která bude propojena s ostatními druhy dopravy.

Podle Jana Linharta, automobilového experta české kanceláře KPMG, bude pro tradiční hráče náročné soupeřit s technologickými giganty v oblasti softwaru. „V roce 2018 byla tržní kapitalizace 15 největších technologických společností pětkrát větší než u padesátky nejvýznamnějších hráčů automobilového trhu. Automobilky budou muset v budoucnu s IT společnostmi spolupracovat. Podle průzkumu v to věří i jejich šéfové, dva ze tří nechtějí soutěžit, ale jsou pro vzájemnou spolupráci,“ podotkl.

I šéf průkopnického Seatu je ovšem nohama zemi: „Stále si myslím, že bude spousta lidí, kteří budou chtít mít své vlastní auto, vlastnit ho. Myslím si dokonce, že to bude většina. Ale technologie nám dnes umožňují nabídnout zákazníkům další možnosti,“ říká o různých platformách pro mobilitu Luca De Meo.

„V tomto případě bude větší zaměření na centra velkoměst, metropolí s milionem, milionem a půl obyvatel, jinak to není proveditelné, potřebujete určitou koncentraci lidí na jedno místě, kteří tyto služby využívají. Je to jednoduše další nabídka,“ vysvětluje. „Bydlím v centru Milána, používám auto. Je to velmi jednoduché do něj nasednout a jet, ale někdy je lepší jet metrem, jindy jedu na skútru. Otázkou je, jaký podíl dopravy budou tyto platformy tvořit. Hodně záleží na schopnosti na tom vydělat, protože dnes tyto věci profitabilní nejsou,“ uzavírá šéf automobilky Seat.