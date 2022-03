Ruský trh s auty kolabuje, automobilky opouštějí zemi. Zbude Lada a Čína

Pokud by se Rusku dostalo velké hospodářské pomoci z Číny, mohl by se propad omezit na třetinu, domnívá se analytik. Podobné poklesy zaznamenal ruský automobilový trh už v čase hospodářské krize v letech 2008 a 2009 a po anexi Krymu v roce 2014.

Loni se podle údajů CAR prodalo v Rusku 1,67 milionu automobilů. To odpovídá 2,3 procenta celosvětového trhu.

Nejvíce vozů prodala v loňském roce na ruském trhu aliance Renault-Nissan, která dosáhla tržního podílu 33,8 procenta. Následovaly jihokorejské automobilky Hyundai/Kia s podílem 22,7 procenta. Na třetím místě byla skupina Volkswagen s 204 200 prodanými vozy a s tržním podílem 12,3 procenta.

Aktivní byli také četní čínští dodavatelé. „Čínská auta se v posledních letech stala v Rusku populární. Značky jako Chery a Haval jsou nyní schopny zaplnit mezeru, která zůstala po stažení západních výrobců. To je možné díky ruským rezervám jüanu,“ píše magazín Table China. „Před invazí na Ukrajinu to čínským automobilkám na ruském trhu šlo velmi dobře. Jejich poslední podíl na trhu činil 7,5 procenta. To je stále daleko za Evropany, Korejci a Japonci.“ Oproti roku 2020 to však znamená dvojnásobný nárůst.

„Vnímání čínských značek se zásadně změnilo,“ okomentoval nezávislý automobilový analytik Sergej Burgaslijev. „Kvalita a design v posledních letech pokročily na světovou úroveň. Značka Chery se v poslední době těší zvláštnímu úspěchu v Rusku, následovaná Great Wall, Geely, Changan a FAW.“

Lada Vesta SW Cross

Většina výrobců, kteří chtějí v Rusku prodávat, montuje auta lokálně. Jinak by je totiž omezovala vysoká cla. Tato výroba by se však mohla rychle pozastavit, pokud by se stáhli západní partneři. Pouze každé dvacáté prodané vozidlo má vlastní technologii z Ruska, uvedl Dudenhöffer.

Nejprodávanějším vozem na ruském trhu loni byla domácí Lada, jejíž prodej se zvýšil o dvě procenta na více než 350 tisíc vozů. Podíl těchto aut na trhu činil 21 procent.

Klesl prodej aut českého výrobce Škoda Auto, a to o čtyři procenta na 90 443. Podíl značky na ruském trhu se snížil o 0,5 procentního bodu na 5,4 procenta. Model Rapid PA II se stal osmým nejprodávanějším v Rusku.

Ruské provedení Škody Rapid převzalo design modelu Scala.

Škoda ve čtvrtek 3. března oznámila, že v reakci na ruský útok na Ukrajinu přerušuje veškeré aktivity v Rusku. Čtěte zde.

Situace je pro značku o to složitější, protože od letošního roku převzala zodpovědnost za veškeré aktivity (výroba, prodej) skupiny Volkswagen v Rusku. Pro Škodu je to navíc aktuálně druhý největší trh.

Situace se navíc nevyvíjí dobře, Rusko opustily i další světové automobilky a podle neoficiálních informací považují za reálný nejhorší scénář, že o své aktivity v Rusku přijdou.

Je možné, že se Rusko bude muset naučit žít v jakési ekonomické izolaci. „Znamenalo by to nepochybně rozsáhlou ekonomickou devastaci země, neboť by se do ní máloco dováželo a některé moderní věci by si Rusové vlastními silami hned tak nevyrobili. A mezi takové patří i auta,“ komentuje magazín Autoforum. I přesto, že je velká část Ruské produkce většiny automobilek lokalizovaná, neobejde se bez některých dovážených komponentů. Pokud dodavatelé ze zahraničí díly nedovezou, Rusko výrobu aut nerozjede, i kdyby „opuštěné“ fabriky automobilek obsadilo.

„Výroba ‚cizích‘ aut v Rusku bude zřejmě nereálná, složité to ale bude mít i domácí Lada. Ta je začleněna poměrně hluboko do struktur Renaultu a bez dodávek některých moderních komponentů ze ‚zakázaných zemí‘ se v případě modelů, jako je Vesta, neobejde,“ píše Autoforum. Nejmenovaný zástupce AvtoVAZu uvedl, že jediné, co by byla automobilka schopna vyrábět v takové situaci, by byla Niva. Nesmrtelný houževnatý terénní stroj, který letos slaví pětačtyřicet let ve výrobě. „Všechny ostatní modely značky používají dovážené komponenty, a tak je dlouhodobě není možné za současných sankcí vyrábět,“ uzavírá magazín Autoforum.