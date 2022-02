Renault se bojí o díly na lady a výrobu v Rusku, řešit to má i český manažer

Francouzský výrobce automobilů Renault se bojí o dodávky do svých ruských továren. Mohly by podle něj uváznout, pokud se zhorší napětí v rusko-ukrajinských vztazích. Informoval o tom list Financial Times. S problémy by se potýkaly dvě ruské továrny jeho podniku AvtoVAZ, které vyrábějí vozy Lada, a továrna na vozy značky Renault v Moskvě.