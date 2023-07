Renault a čínská Geely budou spolu vyrábět motory, nabídnou je i ostatním

„Skupina Renault tím učinila nový krok vpřed v projektu nazvaném Horse pro oddělení aktivit v tradičním oboru spalovacích motorů od byznysu s elektrickou mobilitou,“ připomíná magazín Quattroruote.

Společný podnik bude zahrnovat 17 továren na motory a pět center pro výzkum a vývoj. Zaměstná kolem 19 000 lidí. „Plánuje se roční produkce až 5 milionů spalovacích motorů, hybridních a plug-in hybridních systémů a převodovek. Společný podnik bude mít sídlo ve Spojeném království a dvě základny každého z partnerů – francouzská automobilka v Madridu, čínská v Chang-čou. Očekává se, že společný podnik bude spuštěn v druhé polovině roku 2023,“ uvádí Autoweek.

„Přelomové inovace vyžadují spojení odborných znalostí s aktivy,“ uvedl šéf Renaultu Luca de Meo. „S hrdostí spojujeme síly se skvělou firmou, jako je Geely, abychom vytvořili nového hráče,“ dodal.

Společný podnik se zaměří na výrobu efektivnějších spalovacích motorů a hybridních pohonných systémů v době, kdy se pozornost automobilového průmyslu soustředí na přechod k vozidlům s čistě elektrickým pohonem.

Zpočátku bude nově vytvořený joint-venture podnik dodávat motory pro vlastní značky – Renault, Geely, Nissan a Mitsubishi. „Později by měli mít možnost pohony zakoupit i další výrobci automobilů. Očekává se, že bude dodávat i pro řadu průmyslových zákazníků jako jsou společnosti Volvo, Proton, Nissan, Mitsubishi Motors a Punch Torino (dřív GM Powertrain Torino),“ píše Autoweek. Podle Quattroruote by Renault rád do portfolia přidal také motory pro lehké užitkové vozy.

„Jsme rádi, že se vydáváme na tuto cestu, abychom se stali světovým lídrem v oblasti hybridních technologií a poskytovali nízkoemisní řešení pro výrobce automobilů po celém světě,“ dodává Eric Li, předseda představenstva skupiny Geely Holding.

Předpokládá se, že společný podnik začne fungovat ve druhé polovině letošního roku. Renault a Geely v něm budou vlastnit po 50 procentech. „Agentura Reuters v březnu uvedla, že nový podnik bude mít roční obrat 15 miliard eur,“ připomíná Autoweek.

Nové uspořádání je stvrzením toho, že Renault se chce výrazněji soustředit na svou druhou divizi Ampére, která je zaměřena na elektrifikaci.

„I kdyby se měl elektromobil stát dominantním v Evropě do konce dekády, skupina Renault odhaduje, že v roce 2040 bude stále ještě více než 50 % aut prodávaných na světě poháněna spalovacím motorem,“ dodává magazín Caradisiac.

„Zatímco Francouzi na nový joint venture skutečně převedli vše spalovací, Geely společnosti Horse nepostoupila práva na svůj 1,5litrový motor DHE, který je dnes s termální účinností 43,32 procenta nejefektivnější jednotkou na světě,“ všímá si magazín Autoforum, podle kterého budou z nového joint-venture více těžit Číňané. Expert na spalovací motory Fritz Indra v rozhovoru pro německý Focus dokonce zmínil, že Číňané připravují ještě zázračnější spalovací motor s kompresním poměrem 16:1, Millerovým cyklem a účinností až 47 procent.

O strategické investici do tohoto společného podniku navíc podle oficiálního oznámení obou firem uvažuje saúdskoarabská ropná společnost Saudi Aramco. Podle dřívějších informací zdrojů agentury Reuters jedná firma o získání až pětinového podílu v podniku. Aramco má být podle magazínu Autoweek strategickým partnerem pro vývoj syntetických paliv a vodíkových technologií.