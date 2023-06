Volvo veze z Číny městské elektroSUV, cenou se blíží spalovacím modelům

EX30 je malé městské plně elektrické SUV. Objednávkový systém je již spuštěn, na podzim půjde vozidlo do výroby a v prvním čtvrtletí 2024 by se mělo dostat k prvním zákazníkům.

Během představení novinky často zaznělo slovo „malé“, nicméně novinka úplný prcek není. Je sice o jednadvacet centimetrů kratší a o deset centimetrů nižší než firemní sourozenec XC-40, ale zase o jednotky centimetrů větší než třeba takový Opel Mokka-e. České zákazníky bude určitě zajímat objem zavazadlového prostoru – v základním uspořádání (tj. nesklopené sedačky a měřeno pod roletkou) má 318 litrů a pokud sklopíte opěradla a pokusíte se auto po střechu, bude k dispozici 904 litrů. Zajímavým doplňkem je „tajný“ prostor pod podlahou kabiny s kapacitou 60 litrů. Nemusíte se bát, že část tohoto prostoru seberou nabíjecí kabely, pro ty je určen přední kufr, tedy „frunk“.

Pro transport větších nákladů bude nachystáno tažné zařízení, podle verze pohonu můžete připojit přívěs s hmotností 1–1,6 tuny. V případě verze Cross Country bude možné dát náklad i na střechu.

Tři pohony na výběr

Na výběr budou tři konfigurace pohonu. Ta základní bude mít Lithium-železo-fosfátový (LFP) akumulátor s kapacitou 51 kWh (využitelnou 49 kWh), kterou bude možné dobíjet výkonem 11 kW na AC nabíječce a až 134 kW na DC nabíječce – z 10 na 80 procent tak má být podle výrobce dobit za 27 minut. Jeden motor s výkonem 200 kW / 343 Nm pohání zadní nápravu, což se odrazí ve zrychlení z 0 na 100 km/h za 5,7 sekundy. Dojezd této základní verze bude 344 km podle metodiky WLTP.

O stupínek výše je konfigurace s Lithium-Nikl-Mangan-Kobalt (NMC) akumulátorem s kapacitou 69 kWh (uživatelem využitelnou 64 kWh) a stejným motorem. Nabíjecí výkon kulminuje u 153 kW, z 10 na 80 procent tak u vysokorychlostní DC nabíječky akumulátor doplníte za 26 minut. Pro pomalé AC nabíjení je na výběr mezi 11 kW a 22 kW nabíječkou. Akcelerace je o čtyři desetiny sekundy svižnější než u základního modelu. Dojezd je 480 km podle WLTP.

Na vrcholu nabídky je verze se stejným NMC akumulátorem a možnostmi nabíjení, ale dvojicí motorů – na přední nápravě má výkon 115 kW, na zadní 200 kW, dohromady má tedy pohon výkon 315 kW / 543 Nm, se kterým dosáhne akcelerace na 100 km/h za 3,6 sekundy. To už je hodnota spíše z kategorie supersportovních vozů. Dojezd je „o fous“ kratší, 460 km podle WLTP. Maximální rychlost je, jak je již delší dobu u švédské automobilky zvykem, omezena na 180 km/h.

Netradiční kabina

V kabině proběhla, na poměry tradiční automobilky, doslova revoluce. Veškeré ovládání funkcí vozidla a informování řidiče se přestěhovalo na jeden centrální 12" displej, podobně jako to mají Tesla Model 3 a Model Y, a i ovládání oken se přemístilo na středovou konzoli. O ozvučení se stará soundbar pod předním oknem, který ve vyšších výbavách připravili technici Harman/Kardon a byl laděn přímo ve vozidle tak, aby stereofonní i prostorové ozvučení dostal v adekvátní kvalitě k uším všech pasažérů.

Tato centralizace nejen kabinu pohledově vyčistila, ale zároveň velmi zjednodušila instalaci, ušetřilo se nemalé množství kabelů a spínačů (a co v autě není, to se nerozbije), ale tím že ve dveřích nejsou ani reproduktory, mohou nabídnout mnohem velkorysejší prostory pro uskladnění věcí. Takže se do nich (údajně) vejde mimo lahve s nápojem i kabelka.

Tím, že je platforma SEA (společnosti Geely, přijede na ní i nový Smart #1), na které je EX30 postaven, tvořena přímo pro elektrické pohony, nenese prostorové restrikce předchůdců se spalovacími motory. Proto by i v nevelkém autě měl být bohatý prostor jak pro pasažéry, tak jejich příruční zavazadla a další předměty – různé výklopné a výsuvné úložné prostory jsou jak v palubní desce, tak pod loketními opěrkami v první řadě sedadel (dostupná pro pasažéry vzadu), nechybí ani kapsy v opěradlech předních sedadel – jak větší na notebook, tak menší na telefon. Nechybí ani vyjímatelný odpadkový koš, který snadno vysypete nebo vypláchnete.

Nová digitální výbava

Infotainment vozidla je založen na platformě Snapdragon Cockpit společnosti Qualcomm, která nabízí nejen vysoký výpočetní a grafický výkon pro svižný chod systému, ale i 5G konektivitu pro potřeby auta i aplikací. Systém je podle produktového specialisty automobilky Volvo, Martina Mazariho, připraven i na C2C (datová komunikace mezi vozidly) a C2I (datová komunikace mezi vozidlem a silniční infrastrukturou), až se taková věc uvede do praxe, měli by být majitelé EX30 připraveni. Samozřejmostí jsou OTA aktualizace, kdy si opravy a nové funkce a vylepšení vozidlo stahuje skrze datovou konektivitu ze serverů automobilky.

Nové elektrické malé městské SUV Volvo EX30

Z hlediska software je infotainment založen na Android Automotive od společnosti Google, což je dobrou zprávou, mimo jiné to znamená, že navigací budou skvělé Google Mapy, které dokážou i velice přesně spočítat zbývající energii akumulátoru v cíli cesty (a nikdy jsem s C40 nebo XC40 nezažil odchylku větší než 3 procenta) a dovede rozumně naplánovat nabíjecí zastávky na kompatibilních nabíjecích sítích na trase. A také nabídnou řadu aplikací z aplikačního obchodu Google Play, včetně různých streamovacích služeb. Majitele iPhonů potěší bezdrátový spojení pomocí CarPlay.

Infotainment EX30 (emulace na tabletu)

Rozhraní je silně modifikováno, v horní části, která je nejblíže zornému poli řidiče, jsou základní informace o jízdě včetně aktuální rychlosti. Ve vozidlech v rámci zjednodušení nebude head-up displej, což je možná poněkud škoda. Prostřednictvím grafického rozhraní nastavujete a ovládáte vše ve vozidle, včetně spínání mlhových světel. Menu by mělo být částečně uživatelsky přizpůsobitelné, aby si mohl řidič často používané prvky výbavy a aplikace nachystat tak, jak potřebuje. A protože se vozidle může mít každý řidič svůj profil (který vozidlo pozná podle jeho ID karty, ať již fyzické, nebo virtuální v telefonu), vše se nastaví pravidelnému řidiči po usednutí tak, jak mu vyhovuje.

Bezpečnost pro posádku i akumulátor

Tvůrci vozidla se sice snažili konstrukci odlehčit, jak to šlo, protože každý nevyrobený kilogram materiálu jsou emise, které nevznikly. Vozidlo ovšem samozřejmě musí plnit bezpečnostní standardy automobilky a proto je ve skeletu velký podíl vysokopevnostní oceli. Svoji bezpečnostní klec má jak posádka vozidla, tak i akumulátor. Elektromobily prochází stejnou sérií bezpečnostních testů, jako ostatní vozidla automobilky. A akumulátor musí tyto situace ustát tak, aby nikoho neohrozil.

Vozidlo může mít, podle stupně výbavy, poměrně rozsáhlý arzenál prvků aktivní bezpečnosti, včetně kontroly blížících se cyklistů nebo koloběžkářů při otevírání dveří, kontroly odstupu od paralelně jedoucího kamionu, varování před hrozící kolizí s vozidlem jedoucím do křižovatky, nebo sledování únavy, pozornosti a rozrušení řidiče, včetně možnosti autonomně bezpečně zastavit, pokud by šofér zkolaboval.

Vozidla také mohou být vybaveny bezklíčkovým otevíráním, které reaguje na přiblížení se řidiče pod deset metrů (systém se probudí, řidič je uvítán světlem, vozidlo přepne na správný profil řidiče), při přiblížení pod 3 metry se vozidlo odemkne a připraví k cestě. Komunikace má splňovat nejnovější kyberbezpečnostní standardy konzorcia CCC a proto by neměl být snadno odposlechnutelný a zneužitelný.

Udržitelnost

Automobilka Volvo plánuje v roce 2030 vyrábět výhradně plně elektrická auta. Aby byly elektromobily nejen lokálně bezemisní, zaměřuje se výrobce i na ekologičnost výroby. Továrna v Čang-ťia-kchou, kde se budou EX30 vyrábět, je nejmodernější továrnou automobilky a mimo jiné to znamená, že využívá pouze energii z obnovitelných zdrojů.

K uhlíkové neutralitě při výrobě se podle automobilky zavázala i většina jejich dodavatelů. Navíc, dodávky materiálů pro akumulátory i vozidlo využívají blockchainovou technologii pro jasnou identifikaci původu materiálu, aby bylo jasné, že nepochází od producentů nedodržující enviromentální pravidla a lidská práva.

Vozidlo je tvořeno s nemalým podílem recyklovaných materiálů, hliník je recyklovaný ze čtvrtiny, ocel ze 17 % a plasty také ze 17%.

„Divoké“ materiály jsou použité v interiéru, pokud povrch vypadá jako hvězdné nebe, jedná se o recyklát plastových rámů oken a žaluzií. Pokud je to modré vlákno, jedná se o recyklované odstřižky při výrobě džínovových kalhot a bund. Šedé tkaniny pak obsahují ovčí vlnu, nebo lněná vlákna.

Volvo EX-30 je v nabídce od 869 000 Kč po 1 144 000 Kč včetně DPH.