Z Prahy startuje veteránská rallye. Pojďte na start

O nadcházejícím víkendu se uskuteční další ročník sportovně-společenské akce pro legendy motosportu a příznivce závodních a sportovních automobilů let minulých. Na trať vyrazí víc než 160 posádek z celé Evropy na třídenní setinovou rallye.

Ve startovní listině je spousta legendárních jmen. „Za zmínku stojí premiérová účast legend z Ukrajiny, které jsou ověnčené mnoha mistrovskými tituly ze závodů v bývalém SSSR, ale i čestným titulem Mistr sportu Sovětského svazu,“ uvádí Petr Kotek z pořadatelského týmu.

22. dubna 2022

„Z centra Prahy se revivalisté dostanou na tradiční prolog na závodišti ve Velké Chuchli, kde je první vůz očekáván ve 12:20. Po prologu se vrátí do radotínského Kartcentra, odkud v 16:15 vystartují do první etapy,“ dodává a upozorňuje, že na všechny Show Section je vstup zdarma. „Diváci musí mít na paměti, že Show Section nejsou závody na okruhu, ani rallyové rychlostní zkoušky, při sledování dění na trati by se měli řídit zdravým rozumem, respektovat zakázané prostory a bez výhrad se řídit pokyny činovníků tak, aby revivalovou pohodovou atmosféru nenarušila žádná mimořádná událost,“ apeluje Kotek.

29. října 2021

Na víkend veteránští závodníci zamíří na severozápad od Prahy, přes Panenský Týnec pojedou do Mostu a Teplic. Brázdit budou Krušné hory. „Čekají vás nekonečné pasáže horskými silničkami s množstvím serpentin a minimem obcí,“ slibují organizátoři závodníkům a chlubí se, že Revival premiérově zavítá do zahraničí. Závodníci se podívají se svými stroji do Saska.