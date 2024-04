Diář petrolheada: Do Kolína na mercedesy, do Poděbrad za švarnými Italkami

Oním nejstarším Mercedes-Benz klubem na evropském kontinentu je Mercedes-Benz Klub Česká republika. Založen byl pod názvem Mercedes klub Praha na pražské Malé Straně v roce 1963, loni tak oslavil 60 let existence.

Na fotografie z výstavy u Národního technického muzea a návštěvy kbelského muzea se můžete podívat v galerii.

Nyní, po zimní odmlce, se o nadcházející sobotě členové nejstaršího evropského Mercedes-Benz klubu potkají na tradičním jarním setkání. To se koná tradičně na Karlově náměstí v Kolíně, na které se klubové vozy začnou sjíždět už od ranní osmé hodiny. Vozy účastníků bude možné na náměstí obdivovat do druhé hodiny odpoledne, kdy se spanilou jízdou přemístí do muzea veteránů v Radovesnici.

Na své si v sobotu přijdou i příznivci vzduchem chlazených volkswagenů, jejich majitelé zamíří k Českému Brodu na letiště u Chrášťan. Letité stroje, a to jak v původním stavu, tak upravené, zde poměří své síly v divácky atraktivních jarních sprintech. Startuje se ve stylu Le Mans, závodící účastníci tak musejí ke svým nenastartovaným vozům nejprve doběhnout. Nejede se však ve stylu start-cíl, v půli trati je vytyčen prostor, v němž je nutné dobrzdit předními koly.

Jen opodál, v Poděbradech, se na místní kolonádě ve stejný den koná výstava v rámci XXV. ročníku Setkání italských automobilů. Akce je určena pro veškeré vozy italské produkce s datem výroby do roku 1994. Na programu setkání je kromě výše zmíněné výstavy také orientační jízda po okolí lázeňského města, jejíž účastníky čekají na kontrolních bodech dovednostní úkoly a testy z oblasti automobilismu. Pokud vám lahodí italské ladné křivky, ale na akci do Poděbrad nemůžete, pak si do svého diáře můžete už nyní zapsat termín 28. až 29. září, kdy se v areálu Trojského zámku v Praze uskuteční sraz u příležitosti 125. výročí založení značky Fiat.

Zatímco v Poděbradech to bude hlavně o vědomostech, účastníci 7 Castles Trial ověří svou přesnost. Mezinárodní jednodenní setinová rallye historických vozidel a youngtimerů se uskuteční již podeváté. Start je u outletového a zábavního centra Pop Airport v Tuchoměřicích. První vůz na trať vyrazí v 8:46, další pak v minutových rozestupech. Celková délka trasy je zhruba 255 kilometrů a vyjede na ni zhruba 80 posádek. Pokud nestíháte ranní start, pak můžete do Tuchoměřic zavítat v podvečer, kde je podle plánu akce přibližně v 16:40 cíl.

Milovníci opulentních amerik mohou zamířit do rekreačního střediska Jizbice pod Blaníkem nedaleko Čechtic, kde se v sobotu koná již 19. ročník prvního jarního bublání. Jde o tradiční sraz amerik všech ročníků a kategorií. Krátce před čtvrtou hodinou odpoledne se začnou vozy účastníků seřazovat na spanilou jízdu, jejímž tradičním cílem je Zruč nad Sázavou.

Další akcí nesoucí se ve znamení velkoobjemových motorů je Soutěž Elegance amerických historických vozidel, která se koná v areálu zámecké zahrady státního zámku Sychrov. Toto setkání je určeno pro všechny historické ameriky starší 30 let. Milovníci historických vozů si na své přijdou jistě i na jubilejním 10. srazu poválečných vozidel, který se koná u příležitosti zahájení nové výstavní sezony v Retromuzeu ve Strnadicích.

Náměstí Barikád na pražském Žižkově bude o sobotním dopoledni patřit příznivcům jedné stopy, odstartuje z něj tradiční Zahajawačka. Desítky motocyklů (nejen značky Jawa) z něj vyrazí na zahajovací jízdu nové sezony, jejíž dopolední trasa povede přes Radotín, Černošice, Karlštejn do Berouna. Z něj pak v jednu odpoledne účastníci vyrazí na odpolední část vyjížďky, během níž projedou například obcemi Nižbor, Křivoklát, Hřebečníky, Holovousy, Kozojedy, Svinná s cílem v Biskoupkách. A jak pořádající Jawa Klub Praha 1961 na sociální síti dopředu avizoval, jede se za každého počasí.