Jedete na lyžovačku do Alp? Vše pevně uvázat, nohu z plynu, přibalit řetězy

Začátkem příštího roku se v Česku změní bodový systém a s tím i výše pokut za jednotlivé přestupky. Stále to však bude vcelku přijatelné oproti výši pokut v zahraničí. V Rakousku je například potřeba si dát pozor na automatické radary. Sice primárně měří rychlost, ale pokuta může na základě fotky přijít třeba i za používání mobilu nebo naopak nepoužití bezpečnostních pásů.

Pokud řidič překročí rychlost o více než 30 km/h, může se dočkat pokuty až do výše 5 tisíc eur, tedy asi 119 tisíc korun. K takové pokutě nejčastěji úřady přistupují ve chvíli, kdy je rychlost doprovázena další neohleduplnou nebo nebezpečnou jízdou. Nejčastěji se pohybuje kolem 150 eur, tedy asi 3 600 Kč. Při překročení rychlosti o 40 km/h se rovná pokutě 300 eur, tedy asi 7 200 korun.

Global Assistance upozorňuje: „Nemá-li cestující dostatek finančních prostředků na úhradu vyměřené pokuty na místě, může mu být zadržen jakýkoliv cenný předmět (např. vymontováno autorádio ap.). Při neuhrazení uložené pokuty nelze vyloučit její vymáhání právní cestou i v ČR.“ Pokud navíc řidič v Rakousku překročí v obci rychlost o 40 až 60 km/h, přijde na měsíc o řidičák.

Bezpečnost hraje prim

Ať už na dovolenou vezete lyže nebo snowboard, měli byste pamatovat na bezpečnou přepravu. V prvé řadě je nutné pamatovat na to, že nevhodně přepravované lyžařské boty nebo samotné lyže mohou v případě nehody i zabíjet. Není vhodné používat jakoukoliv formu „gumicuků“. Jsou příliš pružné a už jen při prudkém brzdění by lyže či jiné vybavení nemusely udržet.

Komu by jako argument pro správnou přepravu zimního vybavení nestačila bezpečnost, toho jistě přesvědčí pokuty. Za nesprávný převoz lyžařského vybavení totiž například rakouští policisté mohou udělit pokutu až ve výši 500 eur, tedy asi 12 tisíc korun. V Itálii je tento přestupek hodnocen na v přepočtu 9 tisíc korun.

Háček je v tom, co je správná přeprava. Zapomenout tak musíme na lyže či boty jen tak pohozené v zavazadlovém prostoru. Ideálně je mít všechno vybavení na střeše buď v přepravním boxu (takzvané rakvi) nebo ve speciálním držáku na lyže a snowboardy.

Pokud tuto možnost nemáte, je potřeba lyžařské či snowboardové boty umístit do speciálních vaků a zajistit je v zavazadlovém prostoru tak, aby se nemohly hýbat. Ve vacích by měly být i lyže, hůlky a snowboardy, které musí být protaženy zadními sedačkami pro to určeným otvorem a zajištěny proti pohybu.

Pokud otvor v opěrkách sedadel nemáte, je nutné sedačky sklopit. Pamatujte, že i v boxu musí být lyže upevněny, jinak by v případě nehody mohly být pro okolí nebezpečné. A pozor, policisté mohou řidiči zakázat další jízdu, dokud vybavení v autě neuloží správně. A tato správnost je výhradně v kompetenci policie, jakékoliv dohady opravdu nemají cenu.

Připomenout musíme i nutnost mít u sebe sněhové řetězy. Stejně, jako v Česku, jsou právě i v Rakousku silnice, kde jsou povinné. Pokud je řidič nemá u sebe a zablokuje silnici, protože se nemůže rozjet, vyjde ho to hodně draho. Pokuta se šplhá až na 5 tisíc eur, tedy asi 120 tisíc korun.