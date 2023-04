Diář petrolheada: O víkendu za brouky a veterány. Americké bouráky startují

Srazová sezona se pomalu, ale jistě rozjíždí. Za sebou máme první letošní akce, a to jak ty statické, tak „putovní“, kdy se desítky veteránistů i příznivců rallye prohání křížem krážem Českem. Namátkou můžeme vzpomenout na dvě akce, které se konaly minulý víkend, a to setinovou rally 7 Castles trial či Rallye Praha Revival. Vůní benzínu budou prosyceny i nadcházející dva prodloužené víkendy. Níže najdete tipy na pár akcí, které se během nich konají.

Již tuto sobotu můžete vyrazit třeba do Lužné u Rakovníka, v tamním muzeu JK Classics se totiž od desáté hodiny dopolední koná tradiční Opening Party. Jde o jednu z mnoha srazových akcí, které toto muzeum amerických vozů v sezoně pořádá. V přiložené galerii z poslední akce loňské sezony se můžete podívat, co od srazu v prostorách bývalé pily očekávat. Na půl třetí odpoledne je naplánován odjezd účastníků na zámek v Kolešovicích. Kolona amerických vozů by podle plánu organizátorů měla do cíle vyjížďky projet obcemi Lišany, Olešná, Chrášťany a Kněževes.

Na opačnou stranu od Prahy pak zamíří příznivci vzduchem chlazených volkswagenů. Na letišti Chráštany, které se nachází kousek od Českého Brodu, totiž zamíří majitelé legendárních brouků a transporterů, aby zde od 11:00 poměřili nejen síly svých strojů. Klub VW Brouk Kolín zde pořádá jubilejní 20. Jarní sprint, tedy vyřazovací závod dvojic způsobem Le Mans. Tato akce navazuje na kdysi legendární stejnojmenné setkání na pražském vrchu Vítkov, s nímž se však organizátoři museli po několika letech úspěšných ročníku přestěhovat v roce 2016 dolů k Vltavě, do Modřan.

Zajímavá podívaná se naskytne i v Praze, a to konkrétně v areálu golfového hřiště v Hostivaři. Zde se od 10:00 koná třetí ročník výstavy desítek vzácných předválečných i klasických automobilů tuzemské i zahraniční produkce s názvem Automobilové klenoty. Níže si můžete připomenout, tak vypadal první ročník.

Příznivci traktorů a zemědělské techniky mohou v neděli 30. dubna zavítat do Bohuňova u Bystřice nad Pernštejnem, kde se koná 9. ročník Bohuňovské traktoriády. Soutěžím pro malé i velké traktoristy, jejichž začátek je naplánován na 13. hodinu, bude předcházet spanilá jízda obcí. V Rožnově pod Radhoštěm v neděli ráno odstartuje od hotelu Eroplán rallye 200 kilometrů Československem. Účastníci letos zamíří přes Makov, kde je na naplánováno společné setkání československých veteránistů, na Slovensko. Nejprve zamíří do Žiliny, odkud v poledne vyrazí do cíle cesty, který je ve skanzenu Vychylovka v obci Nová Bystrica.

V pondělí 1. května pořádá Automuzeum Ferdinanda Porsche jízdu pro historická vozidla starší 30 let. Turisticko-orientační Prvomájová jízda barona Liebiega je dlouhá zhruba sto kilometrů a vede okolím Liberce. Jde o vzpomínku na prvního libereckého motoristu, barona Theodora von Liebieg, který již v roce 1893 brázdil automobilem Benz Victoria liberecké ulice. Jízda historických vozů je na první májové pondělí naplánována i v Brně, kde se na nádvoří brněnského Technického muzea uskuteční XV. sraz historických vozidel, která následně brněnskými ulicemi okolo přehrady zamíří do Příhrádku hradu Veveří. Veterány se v pondělí „proženou“ i okolím Českého Brodu, kde se koná jubilejní XXV. ročník jízdy pravidelnosti Okruh Českobrodský. Trasa závodu, který startuje z českobrodského Husova náměstí, „závodní“ okruh vede přes obce Štolmíř, Černíky, Vykáň, Mochov, Kozovazy, Vyšehořovice, Vykáň, Kounice-Starý Vestec, Velenka, Chrást a Poříčany.

A bohatý na automobilové akce bude i druhý květnový víkend. Příznivci veteránů mohou v sobotu 6. května zavítat třeba na sraz historických automobilů a motocyklů do Javorníku, součástí této akce je i orientační rallye. Za veterány bude možné vyrazit i do Stříbra, odkud vyrazí majitelé historických vozů na jubilejní desátý ročník Májové jízdy. Příznivci dýchavičných jednostopých strojů si na své přijdou v Žebráku, kde se druhou květnovou sobotu uskuteční celorepublikový sraz mopedů.

Veteránistům bude zasvěceno i sváteční pondělí 8. května. Například ve Velvarech se na náměstí krále Vladislava sjedou účastníci již 16. ročníku veteránské jízdy Stopou slánského Oriona, další veteránisté pak zavítají do Roztok u Prahy, kde se koná již 44. ročník tradiční Soutěže elegance historických vozidel. Kdo má raději novější vozy s početným koňským stádem pod kapotou, ten může druhé květnové pondělí zavítat na polygon na letišti v Dlouhé Lhotě na Příbramsku. Konat se zde bude další ročník setkání majitelů sportovních vozů s názvem #ParkyaKary. Předloni mohli fanoušci rychlých kol na této akci obdivovat i jedno z pouhých dvou „českých“ Bugatti Veyron.

Nevylučujeme změnu některých údajů uvedených v článku, je potřeba sledovat oficiální stránky pořadatelů akcí.