Z Prahy vyjíždí víc než 160 aut na veteránskou rallye, sledujte start

O nadcházejícím víkendu se uskuteční již 12. ročník akce legendy motosportu. Do pražského Radotína se sjelo víc než 160 posádek z celé Evropy.

Od Rudolfina budou vyjíždět v minutových intervalech. Na startovní listině je množství legendárních jmen. Za pozornost stojí premiérová účast závodníků z Ukrajiny.

Z centra Prahy zamíří závodníci na tradiční prolog na závodišti ve Velké Chuchli, kde je první vůz očekáván ve 12:20. „Po prologu se vrátí do Radotína, odkud v 16:15 vystartují do první etapy, zpestřené měřeným úsekem na trati závodu do vrchu mezi Komořany a Točnou, která je zavede až na Starou Živohošť, kde revivalisté stráví dvě noci,“ popisují organizátoři.

Sobotní program divákům začne a skončí v sedlčanské Kotlině. V průběhu dne bude možné zhlédnout revivalová auta v akci na výstavišti v Českých Budějovicích. „V klidu si prohlédnout techniku bude možné o sobotní hodinové polední pauze v Holašovicích,“ stojí v programu akce.

V neděli ráno se bude znovu začínat na dráze v Sedlčanech, kam se ještě po orientačním kolečku po Sedlčansku vrátí k poslednímu souboji s chronometrem po poledni. „Cíl bude opět v radotínském Kart-centru kde by se měl první vůz objevit ve 14:15. Zde dojde v podvečer i k vyhlášení výsledků a předání pohárů nejlepším v jednotlivých vypsaných třídách,“ naplánovali organizátoři vedení Edou Paterou.

Pro diváky je všude vstup zdarma. „Diváci musí mít na paměti, že Show Section nejsou závody na okruhu, ani rallyové rychlostní zkoušky, při sledování dění na trati by se měli řídit zdravým rozumem, respektovat zakázané prostory a bez výhrad se řídit pokyny činovníků tak, aby revivalovou pohodovou atmosféru nenarušila žádná mimořádná událost,“ žádají pořadatelé diváky.